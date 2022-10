Danna Paola tuvo que posponer una fecha de su gira XT4S1S, pues compartió que sufre una crisis se le ha vuelto complicada de enfrentar.

Ante ello y la sinceridad con la que Danna Paola, de 27 años de edad, se compartió, sus fans mostraron el apoyo a la cantante y pidieron que priorizara su salud mental.

¿Qué fue lo que le pasó a Danna Paola? Te contamos el break down que tuvo.

Danna Paola estaba por comenzar su tour XT4S1S presentando a sus fans su resurgimiento como artista, sin embargo, tuvo un intenso ataque de ansiedad que la llevó a posponer.

Este 22 de octubre, Danna Paola había programado su concierto en Veracruz, sin embargo, desde el pasado 15 de octubre, dio a conocer que pospondría la fecha por su bienestar mental.

Primero, la cantante de ‘XT4S1S’ se mostró con una fotografía en sus historias de Instagram, en donde lucía con una lágrima cayendo por su rostro.

Fue ahí en donde Danna Paola compartió que estaba atravesando por un break down emocional, debido a la gira de XT4S1S, pues quería que no fallara nada.

“Nos estamos esforzando mucho para el tour… estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada, y estoy teniendo un break down emocional en el proceso”.

Luego de este mensaje, la cantante compartió que la fecha para Veracruz quedaría pospuesta para el 26 de noviembre y parece ser que las otras no cambiarán.

Así como Danna Paola compartió el break down que tuvo detonado por querer la perfección en XT4S1S y por recuerdos de infancia que están saliendo, sus fans mostraron comprensión.

Debido a que hubo algunos usuarios en redes sociales que se quejaron de Danna Paola por mostrarse llorando, sus fans no dudaron en darle su apoyo.

Luego de ello, Danna Paola agradeció los mensajes que lograron “llenarme el alma” y llamó a sus fans de seguir “creciendo y aprendiendo”.

Danna Paola se mostró en pleno break down por un ataque de ansiedad, pero más allá de ello, dejó un claro mensaje sobre la salud mental.

Así como Danna Paola prefirió posponer su trabajo por poner primero su salud mental, así debe suceder en cada persona, pero sobre todo, la cantante subrayó el “llorar es bueno”.

Luego de la explicación que dio sobre lo que está viviendo, la cantante se enfocó en lo importante que es llorar cuando se necesita, pues dice que ella de pequeña no se lo permitía.

“Hoy me doy cuenta que no está mal, llorar no es sinónimo de debilidad, uno tiene que sacar lo que le duele porque enferma por dentro y años después se presenta esa herida que no tratamos a tiempo”.

Danna Paola, cantante.