Las propiedades de Talina Fernández serían vendidas para que su hijo, Patricio Levy -de 53 años de edad- se pague una importante cirugía.

En junio se cumple un año de la muerte de Talina Fernández y su familia sigue viviendo una mala racha.

Talina Fernández dejó propiedades y objetos que fueron puestos a la venta, pero este dinero no ha sido suficiente para cubrir las deudas de la familia.

En octubre de 2023, Patricio Levy fue hospitalizado por una arritmia cardiaca por problemas en el corazón.

Patricio Levy manifestó que necesitaba una cirugía, pero no podía pagarla por problemas económicos y estaba acudiendo a un hospital público.

Talina Fernández dejó todos sus asuntos arreglados, por lo que su testamento fue preciso y cada miembro de su familia sabe qué le corresponde.

Pero, los hijos de la Dama del buen decir no han podido vender sus propiedades y la casa en Acapulco de la conductora quedó destruida tras el huracán Otis.

Patricio Levy desea que las propiedades de Talina Fernández se vendan pronto, pues quiere pagar su cirugía.

Además, hace unos meses contó que mantener la casa de Talina Fernández era muy caro y tanto Jorge como Patricio Levy no podían pagarlo, por lo que la mejor opción era venderla.

Debido a los trámites legales del testamento de Talina Fernández, sus hijos aún no pueden disponer de sus bienes.

Esto ha complicado la situación económica de Patricio y Jorge Levy, quienes padecen una crisis económica.

“Que dios me de salud para poder yo caminar, estar bien, sonreír, no tener dolores, que no me falte el aire. No necesitar oxígeno en las noches para dormir”

Patricio Levy