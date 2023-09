Crossroads, la película de Britney Spears se reestrena en Cinépolis; te damos detalles de la preventa, precio de boletos y cuándo.

Fans de Britney Spears, atentos, pues la película que protagonizará en 2002, Crossroads o conocida como Amigas para siempre, regresa a los cines por un motivo muy especial.

Como parte de un fan event que coincide con el lanzamiento del libro autobiográfico de Britney Spears -de 41 años de edad-, The Woman in Me que se estrenará el 24 de octubre, también se dará el regreso a cines de la princesa del pop.

Por lo que en colaboración con Sony Music Entertainment y RCA Records, la compañía ha anunciado que la película llegará a las salas.

Y pese a que todo indicaba que solo sería en Estados Unidos, para fortuna de los fans en México, Crossroads, la película de Britney Spears se estrenará en Cinépolis.

Crossroads, la película de Britney Spears en Cinépolis: Preventa, precio de boletos y cuándo se estrena (Paramount Pictures)

¿Cuándo será el estreno de Crossroads, la película de Britney Spears en Cinépolis?

Atento, pues el estreno de Crossroads, la película de Britney Spears en Cinépolis será exclusivamente por dos días.

A lo que será el próximo 23 y 25 de octubre de 2023 cuando puedas ver el estreno de Crossroads, la película de Britney Spears en Cinépolis.

Asimismo, a las ciudades que llegará Crossroads, la película de Britney Spears en Cinépolis serán en:

Cancún

CDMX Centro, Norte, Poniente y Sur

Chihuahua

Guadalajara

Los Reyes La Paz

Matamoros, Tamaulipas

Mexicali

Monterrey Sur

Morelia

Pachucha

San Luis Potosí

Toluca

¡La noticia que todos los fans de Britney estábamos esperando! 🙏 El clásico #Crossroads #AmigasParaSiempre regresa a la pantalla. 💖 ¡Obtén ya tus boletos en la preventa! pic.twitter.com/UbdtMmxHF0 — Cinépolis (@Cinepolis) September 28, 2023

La preventa de Crossroads, la película de Britney Spears ya arrancó en Cinépolis

Cinépolis ha anunciado hoy mismo - 28 de septiembre- el inicio de la preventa para los boletos de Crossroads, la película de Britney Spears.

Por lo que desde ya puedes ingresar al portal o a través de la app de Cinépolis para adquirir tus boletos de Crossroads, la película de Britney Spears.

Este es el precio de boletos para Crossroads, la película de Britney Spears en Cinépolis

Los precios de los boletos para Crossroads, la película de Britney Spears en Cinépolis serán variados.

Debido a los complejos y las ciudades dónde se estrena Crossroads, la película de Britney Spears, por lo que te recomendamos consultar horario y ciudades a través del portal o la app.

Si eres de la CDMX, los precios de boletos para ver Crossroads, la película de Britney Spears en Cinépolis oscilan entre los 50 y 90 pesos.