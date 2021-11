Este 23 de noviembre, a través de redes sociales, Poncho de Nigris y Marcela Mistral derrochan amor; celebran 6 años de matrimonio.

Mediante su cuenta de Instagram, Poncho de Nigris compartió el secreto de su relación:

“El trabajo en equipo con amor te lleva a la plenitud”, escribió en la red social donde compartió una emotiva foto junto a su esposa Marcela Mistral, a quien felicita por su aniversario.

Así como asegura que “el matrimonio es una promesa de amor, entre dos mejores amigos, de apoyarse y acompañarse en los mejores y peores momentos por siempre”.

Poncho De Nigris (@ponchodenigris / Instagram)

Palabras que aplauden sus seguidores quienes le desean muchos años más de felicidad: “Bien Poncho. No hubo mejores palabras que las que nos acabas de regalar. Eres padre, esposo, hijo y amigo”, “Lo mejor de la vida para ustedes”, “Son una familia bellísima”, le expresan.

Marcela Mistral recuerda el día de su boda

Por su parte, la influencer Marcela Mistral recuerda el día de su boda. También por Instagram comparte el nostálgico video del día en que unió su vida a Poncho de Nigris.

A lo largo de tres minutos, se aprecia a Marcela Mistral vestida de novia caminando hacia el altar junto al amor de su vida. La pareja se da el sí y en ese momento sus días se iluminan. Empiezan los viajes, las aventuras y nace una familia.

“Hace 6 años, hoy, Gloria a Dios porque él ha estado con nosotros y seguirá estando. Feliz y agradecida por todo y por tanto. Hasta el final, Poncho de Nigris, te amaré”.

¿Cómo se conocieron Poncho de Nigris y Marcela Mistral?

Poncho de Nigris conoció a Marcela Mistral a poco de su salida de Big Brother, cuando se integró como conductor en Multimedios Televisión.

El amor no fue inmediato, al menos, no lo sintió así Marcela Mistral, quien no creyó que contraería nupcias a los 25 años.

La boda se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León. Actualmente tienen dos hijos y están esperando a un tercero, quien nacerá en marzo de 2022.