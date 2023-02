Aunque Danna Paola presume haber logrado llenos totales en su presentaciones en el Auditorio Nacional, la realidad es que la cantante sigue sin convencer.

Y es que algunos fans de Danna Paola, de 27 años de edad, se quejaron de sus presentaciones en el Coloso de Reforma porque la cantante usó playback y cobró por un show en vivo.

Por lo que inevitablemente, Danna Paola fue cuestionada por la prensa sobre el uso del playback, pregunta que la enfureció.

Danna Paola aclara que solo “usa voces de apoyo”

Interceptada por reporteros de distintos medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a Danna Paola se le preguntó si realmente usa playback, por lo que de inmediato se molestó.

“Se llaman voces de apoyo, para bailar y cantar, ahí los invito a echarse un clavadito”, dijo y enseguida volvió a defenderse:

“Todos lo hacemos. Hay que cantar encima de la música”, agregó y sin mas dio por terminada la entrevista aunque la prensa seguía lanzándole preguntas.

Danna Paola estrenará canción esta semana

Por otro lado, antes de molestarse, Danna Paola se dijo contenta por ver materializado su XT4S1S tour, con el que cuenta su historia -en tres actos- dentro de la escena musical.

Así como adelantó que, en agradecimiento al apoyo y cariño de sus fans especialmente mexicanos ya que se siente muy orgullosa del país, lanzará nueva canción este viernes 3 de marzo.

Sin embargo, no quiso dar detalles por lo que se espera que lo haga en breve a través de sus redes sociales.

Danna Paola aún no piensa en el matrimonio

En un tema aparte y respecto a su vida personal, Danna Paola se encuentra en el mejor momento de su vida. Sigue sumando éxitos y se encuentra muy feliz en el terreno amoroso.

No obstante, Danna Paola aún no piensa llegar al altar con su novio Alex Hoyer, de 25 años de edad: “Pérate, pérate, qué ganas, esto de casarse tan rápido no, en un rato, en un rato”, dijo ante la pregunta.