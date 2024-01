Pee Wee -de 35 años de edad- reaparece tras ser detenido por conducir borracho y se confiesa arrepentido tras permanecer 14 horas en la cárcel.

El sábado 20 de enero fue detenido Irvin Salinas -mejor conocido como Pee Wee- en una vialidad de Texas tras conducir en estado de ebriedad.

El cantante permaneció detenido 14 horas y posteriormente salió en libertad sin pagar fianza.

Pepe Rincón, manager de Pee Wee, reveló que el cantante tendrá una audiencia por conducir ebrio dentro de 30 días.

Ya que Pee Wee no contaba con antecedentes penales y no se resistió al arresto, pudo salir sin fianza.

Pee Wee reapareció tras ser arrestado y dio su versión de los hechos, donde admitió que fue irresponsable al conducir ebrio.

“Obviamente cometí una irresponsabilidad, al manejar después de tomarme unos tragos con unos primos en la madrugada, me pararon y pasé (…) creo que fueron un total de 11 a 12 horas en la cárcel… Nunca en la vida me había pasado”

Asimismo, el cantante asegura nunca lo habían detenido, según contó a Ventaneando.

Explicó que pudo salir sin pagar fianza gracias a un PR Bond, un recurso que permite al detenido a firmar y comprometerse a regresar dentro de 30 días.

Un error de Venga la Alegría no se salvó de los regaños de Ricardo Salinas Pliego

Pee Wee asegura que va a acudir a sus audiencias dentro de un mes y confirmó que siempre trató de ser respetuoso durante su detención.

Fue su actitud la que lo ayudó a que no se complicara su detención.

El cantante Pee Wee explicó que sí necesitará de una bogado, pues no quiere que este percance permanezca en su récord.

También teme que el juez decida quitarle su permiso para conducir, pero durante su detención no se la retiraron.

“Tiene que ver en cómo te portaste, si fuiste irrespetuoso, que no fue mi caso, yo intenté respetar a la autoridad, yo pienso que sí voy a necesitar un abogado porque no es algo que me gustaría tener en mi récord”

Pee Wee