¿Daniel Bisogno no entiende? Pedro Sola no duda en regañarlo en Ventaneando por no hacer su testamento pese a que casi se muere.

El 2023 fue un año muy complicado para Daniel Bisogno -de 51 años de edad- y es que su salud se vio mermada considerablemente e incluso estuvo a punto de perder la vida.

Tras los complicados momentos que vivió, Daniel Bisogno se ha mostrado más recuperado, pero sigue a la espera de un trasplante de hígado.

En esta ocasión, Daniel Bisogno terminó siendo regañado en pleno programa en vivo por Pedro Sola, de 77 años de edad.

Y es que Pedro Sola no dudo en recriminarle a Daniel Bisogno en Ventaneando por todavía no hacer su testamento luego de los complicados momentos a los que se ha tenido que enfrentar en los últimos meses.

Así Pedro Sola regañó a Daniel Bisogno por no hacer su testamento tras casi perder la vida

Pedro Sola ha aprovechado la ausencia de Pati Chapoy en Ventaneando para recordarles a sus compañeros que él es el que tiene la voz de mando.

Así quedó demostrado durante la emisión de este jueves 20 de junio de Ventaneando cuando Pedro Sola no dudo en regañar a Daniel Bisogno en vivo.

Pedro Sola y Daniel Bisogno (Tomada de Video )

Todo sucedió cuando se presentó una entrevista con Ana Bárbara luego de que casi pierde la vida cuando se metió a nadar en el mar en Cancún.

En compañía con Fey, Ana Bárbara señaló que hay cosas más importantes que arreglar antes de morir que los documentos, pero dejó en claro que si se debe de tener listo el testamento.

Al regresar de la nota, Daniel Bisogno reconoció que todavía no había realizado su testamento pese a que estuvo a punto de perder la vida.

“Yo en esas ando” Daniel Bisogno

Pedro Sola de inmediato le recriminó a Daniel Bisogno por no haberlo hecho pues le recordó que desde hace tiempo prometió que lo haría.

“Hace tres años que andas” Pedro Sola

Ante el regaño de Pedro Sola, Daniel Bisogno señaló que ahora si ya lo iba a hacer e incluso bromeó con el hecho que no sabía si llegaría a septiembre, mes en el que es más barato el trámite.

Pedro Sola le pidió que no se esperará pues en realidad el proceso del testamento es muy rápido.

Dos conductores de Ventaneando quedaron exhibidos por no tener listo su testamento

Linet Puente le recordó a Daniel Bisogno que Pedro Sola tenía toda la razón y que si estuviera Pati Chapoy también lo hubiera regañado por no hacerlo.

Daniel Bisogno quiso exhibir a Linet Puente, pero la conductora señaló que ella al igual que Pedro Sola ya tenía listo su testamento.

Aunque Daniel Bisogno no le creyó, Linet Puente le afirmó que si y confirmó que todo era para su hijo.

Pedro Sola incluso confirmó que ha tenido que cambiar su testamento, porque lamentablemente algunas personas ya perdieron la vida.

Ricardo Manjarrez fue el que confesó que tampoco lo había hecho, pero prometió que si lo realizaría.