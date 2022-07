El conductor mexicano Pedro Sola, confesó que todavía guarda las fotografías de José Medina, exvocalista de La Arrolladora Banda Limón.

Recordemos que en 2012 se filtraron algunas imágenes del exintegrante de La Arrolladora, sin ropa.

Cabe señalar que lo ocurrido fue orquestado por una de sus amantes, que quiso vengarse de él exhibiendo las fotos que le envió, en las que aparece desnudó y con una erección.

Fue durante la más reciente emisión del programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde Pedro Sola de 75, recordó el bochornoso evento.

Aunado a ello comentó que él aún conserva el ‘pack’ de José Medina.

“Luego hasta encuerado se sacó unas fotos encuerado ¿te acuerdas? ay no, unas fotos que por ahí tengo”.

Por su parte, Jimena Pérez ‘La Choco’, quien recientemente se reintegró como conductora del programa de TV Azteca, le reclamó que no le compartiera las fotografías.

“Esas no me las has mandado”.

