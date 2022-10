Pedro Sola comparó a Michelle Rodríguez con un “malvavisco gigante”, por el look que la actriz y standupera eligió para desfilar por la alfombra roja de los premios Metro 2022, realizada el martes 19 de octubre.

Instantes después, Pedro Sola intentó matizar sus palabras, expresando su admiración por Michelle Rodríguez, quien ha expresado en diversas ocasiones que tras años luchando con el sobrepeso, ha aprendido a amar su cuerpo tal como es.

Cabe señalar que de acuerdo con el código de vestimenta, Michelle Rodríguez fue una de las mejor vestidas de la alfombra roja de los premios Metro 2022, ¿por qué?

El miércoles 19 de octubre, lo conductores de ‘Ventaneando’ hablaron sobre los famosos que desfilaron por la alfombra roja de los premios Metro 2022, destacando el caso de la actriz Michelle Rodríguez, estrella del programa ‘40 y 20′.

Michelle Rodriguez acudió al evento luciendo un vestido de color lila tipo strapless, con una falda que le permitía lucir sus piernas al contar con un pronunciado escote frontal.

Al ver el look de Michelle Rodríguez, Pati Chapoy, titular de Ventaneando, aplaudió el atuendo de Mcihelle Rodríguez, destacando que estaba 100 por ciento acorde con el código de vestimenta: “Ser es ser vistx”.

En tanto, Pedro Sola soltó un controvertido comentario para reprobar el look de Michelle Rodríguez, aunque quizá luego de escucharse supo que habia cometido un error e intentó matizar sus dichos:

“No, no, no, Pati, [se ve] como un malvavisco gigante... no, no, si yo la admiro, la admiro como actriz, pero bueno”

Pedro Sola