Paul Stanley está comprometido con Joely Bernat, pero pese a siete años de relación y a amarla intensamente, reveló que tiene mucho miedo a convertirse en papá.

Paul Stanley de 36 años de edad, confirmó que sí tiene miedo al compromiso y le costó proponerle matrimonio a Joely Bernat por los nervios, pero más le está costando el ser llamado papá.

El actor reveló en entrevista con Yordi Rosado, que tiene miedo a convertirse en papá pero que en cualquier momento esto podría llegar a suceder.

Yordi Rosado compartió con él que parte de su miedo podría ser por no querer ser igual a Paco Stanley, asegurándole “no te pareces a él” y la historia no se volverá a repetir.

Asimismo, Paul Stanley compartió que su romance con Joely Bernat, su novia de 33 años de edad, comenzó cuando él inventó que modelaría calzones Calvin Klein.

Paul Stanley y su novia Joely Bernat. (@joelybernat)

Paul Stanley aterrado a tener un hijo; podría ser por Paco Stanley

Paul Stanley confesó luego de comprometerse con Joely Bernat, ella le ha pedido que prefiere tener un hijo a una boda, pero el conductor se dijo aterrado.

“El pensar en tener hijos me da mucho nervio también -¿Ella te dice? Ella me dice te cambio la boda por un hijo”. Conversación entre Paul Stanley y Yordi Rosado.

Estando en entrevista con Yordi Rosado, Paul Stanley confesó que lo llena de estrés el convertirse en papá, y el conductor asumió que se debía a su papá, Paco Stanley.

“Es obvio porque por un lado -pensando- la relación de tu mamá y tu papá comenzó de una forma no idónea, eso a un niño le da inseguridad… Es difícil hacer algo que nunca aprendiste”. Yordi Rosado, conductor.

Luego de escuchar el argumento de Yordi Rosado de 50 años de edad, Paul Stanley reconoció que le da miedo y no estrés, el ser papá, y convertirse en el padre que él tuvo.

“Hoy que pienso en qué en cualquier momento puedo ser padre, me emociona, me encanta la idea, pero me da miedo muy cabrón”. Paul Stanley, conductor.

Paul Stanley señaló que le da miedo “no tener las herramientas para que sea un niño feliz” y a “cagarla”.

El conductor se mostró nostálgico cuando Yordi Rosado le dijo que si bien es hijo de Paco Stanley, no se parecen en nada, “eres muy distinto a tu papá”.

“Tú no tienes un estilo de vida como el de tu papá, tú no tienes otra familia, tú vives con tu única pareja formal desde hace 7 años, tú vas a ser un papá muy presente, no tienen ninguno de los patrones que tú tuviste que vivir”. Yordi Rosado, conductor.

Paul Stanley empezó a salir con Joely Bernat tras inventar que modelaría calzones

Paul Stanley contó que su relación con Joely Bernat, quien hoy es su prometida, comenzó cuando él le inventó que necesitaba su ayuda porque iba a ser modelo de calzones.

Fue en ‘Despierta América’ que Paul Stanley conoció a Joely Bernat, y aunque se negaron en presentarsela, él se las ingenió para conquistarla.

Debido a que la nacida en Puerto Rico daba clases de modelaje por su carrera como Miss República Dominicana, Paul Stanley se acercó a ella con una mentira.

Explicó que para tener una primera cita, le inventó que necesitaba de sus clases porque iba a modelar calzones Calvin Klein, y ella accedió.

“Fíjate que tengo un problema, porque me contrataron de Calvin Klein, voy a ser comercial de los calzones y no sé modelar en pasarela, necesito que me enseñes”. Paul Stanley, conductor.

Paul Stanley señaló que aunque fue algo inventado y poco creíble, se lo dijo “serio”.

Esa fue la pauta para invitarla a salir con el pretexto de la clase y pese a que ella en un principio se negó a estar como su novia, por preferir a su ex, hoy están comprometidos.

Paul Stanley tiene 7 años de relación con Joely Bernat, a quien dijo se le declaró estando ebrio, “le llegué pedo”.