Hace unos años atrás, Sabine Moussier aseguró haber sido engañada por un hombre que -mientras le bajaba la luna y las estrellas- tenía una relación sentimental con Paty Navidad, información que causó revuelo.

Tema que vuelve a salir a la luz debido a que Paty Navidad, de 49 años de edad, ingresó a La casa de los famosos 3, donde promete contar su verdad sobre todas las polémicas que la han abrazado.

Por lo que previo a su ingreso a La casa de los famosos 3, Paty Navidad se reunió virtualmente con el periodista Michelle Rubalcava, de 37 años de edad, quien le preguntó sobre la infidelidad que la ligó a Sabine Moussier, de actualmente 56 años de edad.

Paty Navidad aclara infidelidad que involucra a Sabine Moussier (El Mich TV / YouTube)

Paty Navidad da su versión sobre la infidelidad que involucra a Sabine Moussier

Paty Navidad aclara que ella no fue víctima de Leonardo, el hombre que ilusionó a Sabine Moussier, ya que la infidelidad no fue tan grave pues ésta no pasó de llamadas telefónicas.

De acuerdo con la actriz, Leonardo y ella se conocen desde 20 años e incluso tuvieron una relación que duró 5, la cual surgió luego de que se reencontraron en redes sociales.

Relación que se complicó cuando Leonardo y Sabine Moussier comenzaron a hablar por teléfono luego de que una maquillista de Paty Navidad los presentara.

Sabine Moussier (@sabineoficial / Instagram )

“Ella no lo conoce, ella no lo ha visto nunca”, explica Paty Navidad, asegurando que la relación era telefónica pero su compañera se emocionó al punto que sus hijos ya lo llamaban ‘papá' aún sin conocerlo.

Esto se lo dijo la propia Sabina Moussier, quien la llamó para advertirle que Leonardo las estaba engañando; sin embargo, nunca se hizo a un lado y tampoco dio por terminada esa infidelidad telefónica.

Algo que Paty Navidad sí hizo puesto que aunque Leonardo le pidió perdón y dijo haberse equivocado, ella prefirió dejar esa relación al saber que seguían teniendo contacto.

“Seguimos siendo amigos, nos llevamos muy bien”, aclara y asegura que un error, en este caso, una infidelidad telefónica no es suficiente motivo para destruir una relación en su totalidad.

Paty Navidad (Agencia México)

Por lo que finalmente pide a Sabine Moussier no hablar por las dos ya que cada quien tiene su versión sobre el engaño.