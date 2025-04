A casi dos meses de que Paquita la del Barrio muriera a los 77 años de edad, la cantante revivió porque el 2 de abril cumpliría años.

Con ayuda de la inteligencia artificial, los que manejan las redes sociales de Paquita la del Barrio sorprendieron con un mensaje por el que sería su cumpleaños 78.

Y es que más allá de los mensajes que dejarían otros famosos o fans de la cantante, fue la voz de Paquita la de Barrio la que revivió desde “el infierno” para pedir que no se olviden de ella.

La cantante Paquita la del Barrio sigue siendo homenajeada y recordada por muchos artistas debido al legado que dejó con icónicas canciones.

Sin embargo, para el pesar de algunos, el que sería un día de festejo se convirtió en tristeza.

Pues un 2 de abril, Paquita la del Barrio estaría celebrando un año más de vida.

Ante esto y para sorpresa de todos, Paquita la del Barrio revivió en el día que sería su cumpleaños, asegurando que aún sigue sin saber si está en el “cielo o en el infierno”.

“Tenemos todo en la viña de Dios, ya vieron, me escapé, no sé si del cielo o del infierno, realmente no les puedo decir, pero Dios me ha dado permiso (...)”.

Paquita la del Barrio, cantante.