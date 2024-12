Paola Rojas, de 48 años de edad, sigue en la publicidad de Netas Divinas, programa del que fue despedida hace 2 meses.

Así lo reveló en redes sociales Galilea Montijo, ex compañera de Paola Rojas en la emisión de Unicable.

La publicación de Galilea Montijo incluyó a una persona que ha sido mencionada como posible reemplazo de Paola Rojas, lo que tiene emocionados a sus millones de followers.

Paola Rojas se despidió de Netas Divinas en septiembre, sin poder decir adiós al público del programa

Fue a la noche del 18 de septiembre pasado cuando Paola Rojas confirmó en su cuenta de Instagram lo que habían sido rumores por varios días: ya no formaría parte de Netas Divinas.

En un video, Paola Rojas comentó: “Hoy me toca contarles con mucha tristeza que ya no voy a ser parte de Netas Divinas. Ya no voy a ser parte de este programa maravilloso que trajo tantas bendiciones y amor a mi vida”.

La salida de Paola Rojas de Netas Divinas habría ocurrido debido a que fue contratada por Imagen Televisión para conducir el noticiero ‘De Pisa y Corre’, situación que presuntamente generó molestia en Televisa.

Debido a ello, según el periodista Jorge Carbajal, a Paola Rojas ni siquiera se le permitió del programa y lo tuvo que hacer en el video subido a su muro de Instagram.

Paola Rojas sigue en la publicidad de Netas Divinas, según reveló quien podría ser su reemplazo en el programa

Pese al enojo, Paola Rojas seguiría muy presente en Televisa, según una historia publicada recientemente por Galilea Montijo en su cuenta de Instagram.

La publicación muestra un póster de Netas Divinas en el que sigue apareciendo Paola Rojas junto con el resto del elenco del programa.

Lo curioso del asunto es que el poster donde aún aparece Paola Rojas salió a relucir debido a que una famosa influencer recientemente visitó las instalaciones de Unicable, aunque no para salir en Netas Divinas.

Dicha persona fue invitada a ‘Con Permiso’, el programa de Juan José Origel y Martha Figueroa.

Pero, aprovechó la ocasión para volver a expresar su deseo de integrarse a Netas Divinas, como lo hizo hace unas semanas, momento desde el que ya se rumoraba que podría tomar el lugar que dejó vacante Paola Rojas.

Esta celebridad es Karime Pindter, de 31 años de edad, quien ha pedido a sus seguidores que la ayuden a “entrar a Netas Divinas”.

La idea no sólo ha recibido el respaldo de sus fans en las redes sociales; también de su nueva amiga Galilea Montijo, conductora de la emisión.