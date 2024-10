Omar Chaparro -de 49 años de edad- contó un duro episodio de su vida, cuando sufrió una fuerte depresión por obligarse a subir 20 kilos de peso para una película.

Un viaje al corazón es la nueva película protagonizada por Omar Chaparro, la cual significó un reto para su carrera, pues enfrentó una dura lucha contra depresión.

Además, el personaje de Omar Chaparro exigía que el actor subiera 20 kilos de peso y cambiara radicalmente su físico.

Durante la presentación de la película, Un viaje al corazón, Omar Chaparro se sinceró con los medios y habló de su depresión.

Omar Chaparro narra que se encontraba grabando Un viaje al corazón mientras enfrentaba su depresión y asegura que fue un momento muy oscuro de su vida.

El actor menciona que, en lugar de vencerse, se enfocó en trabajar para salir de su depresión y decidió seguir adelante con el rodaje de Un viaje al corazón.

No obstante sus ganas de continuar, Omar Chaparro tenía que subir 20 kilos para su personaje en Un viaje al corazón y eso lo sumió más en su depresión.

“Julián Álvarez, el personaje que me regaló este señor, me tomó la mano y me sacó adelante, básicamente me volteó los lentes donde yo solamente estaba viendo mis problemas, estaba viendo hacia mi historia. Julián me llevó a ver un mundo que yo no conocía”

Omar Chaparro