Una señora confunde a Omar Chaparro de 49 años de edad, con Jaime Camil y no le queda más que seguirle el juego.

Omar Chaparro se toma las cosas con humor, incluso el hecho de que una señora lo detuviera por la calle al confundirlo como Jaime Camil.

Conocido por su versatilidad en la pantalla chica y grande, decidió compartir el hilarante momento en sus redes sociales.

Mostrando una vez más su cercanía con sus seguidores y su disposición para reírse de sí mismo.

Omar chaparro cautiva con su nuevo look y ya le encontraron parecido (omarchaparro / Instagram @omarchaparro)

Omar Chaparro divierte a sus seguidores al ser confundido con Jaime Camil

Omar Chaparro, ha sorprendido a miles de personas con su radical cambio físico, incluso algunas personas dicen no reconocerlo.

Tal es el caso de una señora que se lo encontró por las calles de Ciudad de México, y lo confundió con el actor Jaime Camil de 50 años de edad.

En un video, donde se le ve sonriente frente a la cámara, el famoso dice que disfruta cuando es reconocido por el público, bromeando con la situación.

“Me encanta andar en la calle así, estamos filmando en la Ciudad de México y me reconoció la señora” Omar Chaparro

Omar Chaparro divierte a sus seguidores al ser confundido con Jaime Camil (Especial / captura de pantalla)

Omar Chaparro capturó el instante en el que una mujer se le acerca emocionada, pidiéndole una fotografía pensando que era Jaime Camil.

Con buen humor, el comediante le siguió el juego, indagando cómo lo reconocía.

Alo que la señora respondió con elogios por sus actuaciones en diversas telenovelas “Por tus novelas, eres mi actor favorito”.

Omar Chaparro le dice que no lo había reconocido por su nuevo look, la seguidora emocionada le pide una selfie, y es ahí donde le dice que él no es Jaime Camil.

Finalmente, la mujer suelta la carcajada y se va del lugar tras enterarse de que se había equivocado.

Mientras que otras mujeres se tomaban fotos con el presentador de televisión.

Este incidente, aunque cómico, no es la primera vez que Omar Chaparro es confundido en las calles.

El carismático artista ha sido relacionado anteriormente con figuras como Yordi Rosado y el boxeador Jorge ‘El Travieso’ Arce.

Pero ser confundido con un galán de telenovelas como Jaime Camil fue una novedad para él.

Fans reaccionan a la confusión de una señora al confundir a Omar Chaparro con Jaime Camil

Desde hace semanas, Omar Chaparro sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look.

El actor se dejó ver con una barba y con el cabello cano, que desde hace un tiempo ha caracterizado a Jaime Camil.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el conductor compartió este peculiar incidente.

Y es que a través de una serie de videos Omar Chaparro cuestiona a su fan sobre dónde lo ha visto, a lo que ella contesta que “en las telenovelas”.

Cabe destacar que la reacción de Omar Chaparro fue buena, pues lo tomó con humor e incluso bromeó con la fan.

Como era de esperarse, luego de que el comediante compartiera la confusión de la mujer, los seguidores del actor reaccionaron a la divertida situación.