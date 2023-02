La empresaria y socialité Paris Hilton confesó un desgarrador momento de su vida, pues a los 15 años fue violada, sin embargo “nunca se los dije” expresó, aunque también dijo que no fue violentada solo esa vez.

En el marco de la presentación de su primer hijo, Paris Hilton -de 42 años de edad- en entrevista para la revista Glamour UK habló sobre los momentos más oscuros de su vida.

En los cuales Paris Hilton fue violentada no solo en una ocasión, pues además de sufrir una violación a los 15 años, también corrió peligro en manos de unos de los personajes más oscuros de Hollywood.

Con tan solo 15 años de edad, la heredera hotelera de gran prestigio, Paris Hilton revela que fue violada, pues asegura que su primer encuentro sexual no fue consensuado.

A lo que recordó que la violación sucedió cuando vivía con su abuela materna en Palm Springs.

En esos días como toda adolescente, Paris Hilton iba todos los fines de semana a Los Ángeles a visitar a sus amigos, por lo que sus salidas eran ir a los centros comerciales.

Lugar en el cual “los chicos mayores siempre estaban merodeando las tiendas. Hablábamos con ellos e intercambiamos nuestros teléfonos” , recordó Patis Hilton.

A lo que en una ocasión, uno de estos chicos invitó a Paris Hilton y sus amigas a su casa y les dio de beber vino:

“Yo no bebía ni hacía nada en ese entonces. Cuando tomé quizá uno o dos sorbos inmediatamente comencé a sentirme mareada. No sé lo que puso allí”.

Por lo que tras este momentos, Paris Hilton relató que no recordaba bien lo que paso, sin embargo dijo que tiene algunos recuerdos en forma de visiones.

“Tengo visiones de él encima de mí, tapándome la boca y diciendo: ‘estás soñando, estás soñando’ mientras me susurraba al oído”.

Tras este traumático momento de su vida, Paris Hilton no la pasó bien después, ya que durante los dos años más de su adolescencia, la socialité fue obligada a tomar drogas y la sometían a exámenes ginecológicos nocturnos.

Y por lo que Paris Hilton dice que perdió parte de su juventud pues “era una niña pequeña. Siento que me robaron mi infancia”, aseguró.

Tras revelar una violación a los 15 años, Paris Hilton también contó que no fue la única vez que fue violentada por el que fuera el hombre más poderoso de Hollywood.

Pues a los 19 años, Paris Hilton tuvo un encuentro violento con el ex productor de cine Harvey Weinstein, condenado este jueves a 16 años adicionales de cárcel por violación en Los Ángeles.

Paris Hilton recuerda que en el marco del Festival de Cannes 2000 se encontró con Harvey Weinstein -de 70 años de edad- en un restaurante.

“Estaba comiendo con una amiga y se acercó a nuestra mesa. Me dijo: ‘¿Oh, quieres ser actriz?’. Le contesté que sí, que me encantaría estar en una película”.

A que Harvey Weinstein inmediatamente le hizo una propuesta que a Paris Hilton le acuso sospecha.

“Yo era una adolescente, y la verdad es que estaba muy impresionada con él. Me pareció un tipo genial. Pero me dijo: ‘Bueno, deberíamos tener una reunión. Puedes subir a mi habitación para leer guiones...’. Y yo no quise, así que nunca subí”.

Paris Hilton.