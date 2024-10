Como te informamos en SDPnoticias, el cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, actualmente tiene una demanda en su contra por incumplimiento de contrato.

La empresa Alive Production exige a Christian Nodal el pago de 2,5 millones de dólares (más de 49 millones de pesos mexicanos) por la cancelación de un concierto que estaba fechado para el 26 de marzo de 2022 en Colombia.

Por lo que el esposo de Ángela Aguilar -de 21 años de edad- ya contrató al bufete Mario Iguarán Abogados Asociados para que resuelvan.

Nueva demanda contra Christian Nodal

Tras ser cancelado el concierto que Christian Nodal -de 25 años de edad- realizaría en el Estadio Girardot, en Medellín, Colombia en marzo de 2022, la empresa Alive Production interpuso una demanda contra el artista.

Por lo que en respuesta, abogados de Christian Nodal están desmintiendo a la empresa argumentando que las cosas no son como las han pintado.

De acuerdo con los letrados, el cantautor se vio obligado a cancelar su presentación por causa de fuerza mayor así como no se recibió el pago total y lo que se cobró fue devuelto.

Con seis puntos desenmascaran a Alive Production, empresa que acusan de dañar la imagen de JG Music, la cual representa al esposo de Ángela Aguilar.

Las 6 respuestas que dieron abogados de Christian Nodal frente a demanda

Asegurando que Christian Nodal no canceló su presentación por capricho, bufete de abogados desbarata la acusación con 6 respuestas, estas son:

Falsificación de documentos Inexistencia de deuda Interrogatorio innecesario Causas de fuerza mayor Difamación y daños a la Imagen Compromiso con los fans

Falsificación de documentos: Alive Production fabricó recibos para “comprobar” que hizo un contrato con Christian Nodal, el cual no existe.

Inexistencia de deuda: Christian Nodal no debe millones de dólares a Alive Production.

Interrogatorio innecesario: Alive Production intentó interrogar sin fundamento a Christian Nodal, lo que impidió la fama de abogados del artista.

Causas de fuerza mayor: El concierto en Medellín no se realizó por causas de fuerza mayor. JG Music realizó una transacción a Alive Production por 827,550 dólares (más de 16 mil pesos mexicanos) en concepto al adelanto que se recibió lo cual no fue el pago total. No existe adeudo alguno.

Difamación y daños a la Imagen: Acusaciones de Alive Production contra Christian Nodal han afectado su imagen.

Compromiso con los fans: Christian Nodal agradece el apoyo de sus fans por lo que hará todo lo posible por no fallarles, es decir, no cancelará sus siguientes presentaciones.