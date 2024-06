A la gente no le pasa la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal y de tanto hate que les están tirando, la cantante decidió desactivar los comentarios en Instagram.

Desde que Ángela Aguilar -de 20 años de edad- y Christian Nodal confirmaron tener una relación, el hate no ha parado de estar presente e incluso él salió a pedir que los ataques se detuvieran.

Sin embargo, parece que ni el video lanzado por Christian Nodal -de 25 años de edad- ha detenido tanto hate, así que Ángela Aguilar decidió poner cartas en el asunto y silenciar a todos.

Pero por otra parte, la cantante también demostró que no está para limitarse en compartir su amor por Christian Nodal, pues ya hasta lo comparte en historia de Instagram.

Ángela Aguilar desactiva comentarios en Instagram por tanto hate a su relación con Christian Nodal

Ángela Aguilar tiró la toalla en redes sociales, pues ante tanto hate a su relación con Christian Nodal, prefirió desactivar los comentarios en Instagram.

Más de una semana ha transcurrido desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación, pero no por ello el hate contra ella se ha detenido.

Debido a que el romance se dio en medio de incertidumbre sobre si Ángela Aguilar fue la tercera en discordia en la relación de Christian Nodal con Cazzu, el hate ha ido acrecentando.

Y es que más allá de una entrevista donde ella pide que no los crucifiquen cuando no conocen la versión de su amor, que en algún momento contarán, el hate no ha parado de llegarle.

Sobre todo porque ahora se le suma que Ángela Aguilar y Christian Nodal se volvieron la pareja del momento, con paparazzi y focos donde estén.

Sin embargo, Ángela Aguilar ya demostró que pese a que ya pasó un rato de la revelación de su relación, no está para soportar más hate porque no los superan, así que cerró los comentarios en Instagram.

Pese a que anteriormente los comentarios estaban limitados, Ángela Aguilar prefirió cerrarlos por completo, eliminando hasta los que ya le habían puesto.

Ángela Aguilar desactiva los comentarios en Instagram por tanto hate por Christian Nodal. (@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar desactiva los comentarios en Instagram por tanto hate por Christian Nodal. (@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar se muestra con Christian Nodal en historias de Instagram

Ángela Aguilar cerró los comentarios en Instagram, pues no se limitará a compartir contenido junto a su amor, Christian Nodal.

Pese a que no hay ningún post en el feed de Instagram, Ángela Aguilar sí se está mostrando con él en historias, aunque de forma más oculta.

Se sabe que la pareja actualmente está en París y luego de pasearse por Disney, siguen juntitos hasta combinando la ropa.

En una historia de Instagram, Ángela Aguilar compartió una fotografía con Christian Nodal, donde se ven del cuello hacia abajo, mostrando sus outfits a juego.

Además, Ángela Aguilar colocó “Kbron y medio”, la canción recién estrenada de Christian Nodal, en su historia que ya desapareció de la red social.

Por otra parte, se compartió en una selfie en video en historias de Instagram, pero a un costado de Ángela Aguilar se ve el cuello de Christian Nodal, a quien se le puede identificar por sus tatuajes.