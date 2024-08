Se sabe que Niurka siempre ha dado de qué hablar, porque así como pasó en La Casa de los Famosos de Telemundo, ocurrió en Big Brother VIP 3 Capítulo 2.

Antes de La Casa de los Famosos, el mayor reality show -bajo un formato similar- era Big Brother, siendo que Niurka -de 56 años de edad- participó en la edición VIP de la tercera temporada, divida en dos partes, estando ella en la segunda parte.

Desde esos momentos Niurka ya daba de qué hablar no solo porque metió una foto de Bobby Larios y durmió en la misma cama que Héctor Sandarti, sino por una acción que ameritó su expulsión automática.

Pero ¿qué fue lo que pasó? Niurka habló sobre lo ocurrido en Big Brother VIP 3 Capítulo 2, cuando vivió una expulsión directa y le sumó un punto a la reina del rating.

Así como actualmente La Casa de los Famosos México está en su auge, en el país se estaba transmitiendo hace 20 años, Big Brother VIP 3 Capítulo 2, donde Niurka recibió expulsión directa.

Se sabe que Niurka desde el 2004 sabía que los realities estaban hechos para crear contenido, aunque en ese tiempo para televisión.

Y es que la vedette se convirtió en la primera expulsada directa de Big Brother VIP luego de que se saltó la barda de las instalaciones.

Videos grabados de aquellos años y ahora circulando en internet, muestran el polémico momento que se vivió en Big Brother VIP 3 Capítulo 2, con Niurka llamando la atención.

Y es que Verónica Castro -quien conducía- se enlazó a la casa para dejar ver que hubo una falta importante a las reglas de Big Brother VIP 3 que es el aislamiento.

Esto debido a que Niurka trepó una de las bardas de las instalaciones -y pese a la advertencia de la seguridad-, la vedette hizo señas al exterior.

Dentro de la casa de Big Brother VIP 3 se vio que Sergio Mayer y Poncho Vera le ayudaron a regresar a las instalaciones por la misma barda.

Según lo que se narra, Niurka saltó la barda y atravesó una ventana para tener contacto con el exterior.

La decisión de Niurka le costó la expulsión directa de Big Brother VIP 3 por haber roto la regla principal del reality show.

Niurka es recordada por su participación en Big Brother VIP 3 cuando tuvo expulsión inmediata por haber saltado la barda rompiendo la regla de aislamiento, pero ¿qué fue lo que pasó?

En su visita a Sale el Sol, Niurka compartió que lo que ocurrió en Big Brother VIP 3 fue que escuchó a su hijo Kiko Marcos, -su primer primogénito- le fue a gritar al exterior.

Niurka señaló que su hijo era muy introvertido, de modo que el que le fuera a gritar con un micrófono a Big Brother VIP 3 la llenó de emoción y la hizo trepar la barda.

“Kiko es muy introvertido, más en aquella época que estaba chico (...) entonces se pone con un altavoz (...) me pusieron un petardo en el fundillo, me subí el muro como de tres metros y medio, me subí en la maceta, luego en la base de la cámara y luego un metro pa’ arriba, me brinqué la barda y me salí a ver a mi hijo”.

Niurka, vedette.