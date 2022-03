Niurka, cree que Elizabeth Gutiérrez va a perdonar infidelidad de William Levy y es que da por hecho que la actriz ya le ha pasado muchos engaños.

Interceptada en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Niurka lanzó polémicas declaraciones alrededor de la separación de William Levy, quien a principios de enero, anunció haber regresado a la soltería.

Aunque en aquel momento, William Levy no reveló los motivos de su decisión, mucho se rumoró que se trataba de una infidelidad pues el actor habría iniciado un romance con la actriz Alicia Sanz.

Informe que el protagonista de la nueva versión de “Café con aroma de mujer” negó; sin embargo, no fue suficiente para que diversos medios de comunicación y personalidades dieron por hecho que sí hubo infidelidad.

Entre ellas, Niurka Marcos quien cree que esta pareja aún tiene futuro puesto que en su relación los engaños se normalizaron.

“Para William Levy no es difícil (ser infiel). Elizabeth (Gutierrez) le ha aguantado tantos cuernos que uno más no sería nada. Es normal. Lo sabe todo el mundo. Es a la vista. Es información popular”, dijo tajantemente.

Niurka (@niurka.oficial / Instagram)

¿Niurka perdonaría una infidelidad?

Tras las polémicas declaraciones de Niurka, quien insinuó que a Elizabeth Gutiérrez no le costará pasar por alto un engaño del actor, la vedette reveló si perdonaría una infidelidad.

“Me ofende tu pregunta. Que no ves que yo no tengo maridos nada más antes”, dijo a una reportera y sin más aseguró que a ella le gusta usar y no ser usada.

Elizabeth Gutiérrez dice que William Levy no le fue infiel

Las declaraciones de Niurka llegan a un par de días de que Elizabeth Gutiérrez asegurara que “no hay culpables” detrás de su separación con William Levy por lo que es mentira que éste le fue infiel.

Así como, a través de redes sociales, le pidió a sus seguidores y a sus detractores, parar los ataques en contra del padre de sus hijos.

“No me alegro de ataques a su persona... no lo agradezco. Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante”, escribió y exigió respeto por William Levy y sus hijos quienes se han visto afectados por los dimes y diretes alrededor de su separación.