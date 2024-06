Niurka -de 56 años de edad- no quiere volver a trabajar con Omar Suárez y acusa al productor de Perfume de Gardenia de maltratar a sus grandes actores.

Perfume de Gardenia podría regresar al teatro y Omar Suárez -de 38 años de edad- está buscando al elenco perfecto.

La vedette cubana fue una de las protagonista de las primeras temporadas de Perfume de Gardenia, pero no está dispuesta a trabajar de nuevo con Omar Suárez.

Perfume de Gardenia se estrenó en 2010 y Niurka era una de las protagonista de la obra, ya que interpretaba a Miranda Mour.

Recientemente, Niurka fue cuestionada si estaría dispuesta a regresar a Perfume de Gardenia y ella fue contundente al responder que no.

Ahora, la vedette acusó a Omar Suárez, productor de la obra, de provocar un ambiente tenso y de maltratar a los actores.

“No, no, no, no. Para empezar yo no soy un ser humano rencoroso, pero aprendí, cuando lo que no te funcionó en el pasado, lo que viviste de manera tóxica, de manera desagradable”

Niurka