Ninel Conde -de 47 años de edad- no le avisó ni a Gustavo Matta, su diseñador de cabecera, que se iba a casar.

Aunque trató de negarlo, Ninel Conde sí se casó el 16 de noviembre de 2023 con el venezolano José Ángel González, de 30 años de edad.

Desde días antes, Gustavo Adolfo Infante había revelado la unión, pero Ninel Conde insistía en negarlo.

Incluso el diseñador Gustavo Matta -de 43 años de edad- desmintió la noticia, pues aseguró que de ser cierto, Ninel Conde le hubiera encargado el vestido de novia.

A pesar de que Gustavo Matta aseguró que habló con Ninel Conde y le prometió que él haría su vestido llegaba a casarse, eso no pasó.

Ninel Conde sí tuvo boda y no usó un vestido de su también amigo Gustavo Matta.

“Sí se casó, pero no nos invitó muchachos. No sabía, no nos dijo, fue todo secreto (...) la verdad es que después de 5 bodas ya... hace un tiempo que no la veo”

Gustavo Matta