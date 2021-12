Natti Natasha y su familia dan positivo a Covid-19

La cantante dominicana Natalia Alexandra Gutiérrez, mejor conocida como Natti Natasha, y su familia dieron positivo a la prueba de Covid-19.

Fue a través de un comunicado publicado en su cuenta en Instagram, donde Natti Natasha reveló que se contagiaron.

“Responsablemente queremos notificarles que, tanto Natalia Gutierrez, Rafael Pina, Antonio Pina y Mia Pina salimos positivo al Covid-19″, expuso Natti Natasha.

Bebé de Natti Natasha no se contagió

Natti Natasha detalló en su cuenta de Instagram, que tanto su pareja, como los hijos del productor musical, están infectados de Covid-19; afortunadamente su hija no se contagió.

Raphy Pina y Natti Natasha (@raphypina / Instagram)

“Tanto Rafael Jr como Vida se encuentran actualmente muy bien y bajo estricta supervisión”, compartió Natti Natasha.

“Estamos pendientes a cualquier cambio en su salud”, agregó la cantante de 35 años.

Asimismo, la intérprete solicitó a sus fans, que si tuvo contacto con ellos en los últimos dos días, se aíslen y tomen las medidas pertinentes.

“Por favor, aquellas personas que han estado cerca a nosotros en las pasadas 48 horas, les pedimos que se hagan la prueba y se aíslen en cuarentena”, instó Natti Natasha.

Comunicado Natti Natasha (@Nattinatasha / Instagram)

Finalmente, aprovechó para enviar un mensaje de concientizacion a sus seguidores, con relación al virus y las medidas sanitarias.

“La pandemia del Covid-19 nos puede tocar a cualquiera, así que no baje la guardia”, pidió Natti Natasha.

“Protéjase y póngase su refuerzo de la vacuna. Los queremos, familia Pina Gutiérrez”, agregó Natti Natasha para concluir.

Posterior al comunicado de Natti Natasha, los fanáticos de la cantante no tardaron en pronunciarse y enviar mensajes de apoyo.

“Fuerza”, “Dios los bendiga, cuídense”, “Pronta recuperación”, “Todo estará bien, bendiciones a la familia Pina Gutierrez”, “Lo siento mucho, cuídate por favor”, escribieron algunos internautas.

Cabe señalar que Raphy Pina, se contagió en medio de su arresto domiciliar, pues recordemos que estará privado de su libertad, a la espera de que se le dicte sentencia.

A través de sus redes sociales, publicó un video en el que se le ve mal de salud, mientras dice: “Estoy malo, por eso no he escrito nada... me está dando duro esto”.

Sus declaraciones fueron señal de alarma, por lo que ya se especulaba su posible contagio antes de lanzarse el comunicado.

Mientras tanto, los fans de Natti Natasha permanecen a la expectativa de nuevas noticias sobre su estado de salud.