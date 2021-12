Natti Natasha viajaría en el mismo avión en el que murió Flow La Movie y su familia

La intérprete dominicana Natti Natasha viajaría en el mismo avión en el que murió el productor musical José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie, y su familia.

Recordemos que Flow la Movie murió la tarde del miércoles 15 de diciembre en un accidente aéreo, junto a su esposa e hijos; tras el incidente, Natti Natasha no tardó en pronunciarse.

El también productor discográfico, prometido de la cantante y padre de sus hijos Raphy Pina, compartió con los medios de comunicación, que él y Natti Natasha también viajarían en el avión HI1050 de ‘Helidosa’, en el que murió Flow la Movie.

“Hoy no es un buen día... me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”, declaró este jueves.

Natti Natasha, Raphy Pina y su hija (@raphypina/Instagram)

Natti Natasha aseguró que asistiría al juicio de Raphy Pina, que enfrenta por dos cargos por posesión ilegal de armas de fuego, sin embargo se ausentó, tras el incidente.

“Se enteró de lo del avión y está destrozada porque en ese avión íbamos hoy, toda la familia y mis hijos”, compartió este jueves el prometido de Natti Natasha.

“Un luchador, una persona que yo admiraba porque me veía jovencito, como yo era antes, luchando, y yo creo que él había logrado lo que yo no logré antes de tener una familia y andar con ella (Natti Natasha)”, recordó sobre Flow la Movie.

Asimismo, compartió sus condolencias con los artistas cercanos a Flow la Movie: “Lamento mucho esa pérdida a Nio, a Casper, que es su cuñado”.

¿Por qué se accidentó el avión en el que murió Flow la Movie y en el que viajaría Natti Natasha?

Se tiene poca información sobre el accidente del avión en el que viajaba Flow la Movie junto a su familia, que también abordaría Natti Natasha.

A través de un comunicado, la compañía de aviones dejó saber que seguirían investigando y colaborarían con más autoridades.

En el mismo texto, ‘Helidosa’ lamentó el incidente: “Este accidente nos causa gran dolor y pesar, y pedimos acompañar con prudencia y solidaridad a acompañar a las familias afectadas”.

Flow la Movie (@flowlamovie / Instagram)

Reiteraron finalmente que están “trabajando para conseguir más información” sobre lo ocurrido.