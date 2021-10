La gran sorpresa del día es que Natti Natasha anuncia su serie; ya hay trailer y fecha de estreno por lo que sus fans no dejan de sonreír sobre todo porque la espera no será mucha.

Este combo de felicidad se reveló a través de la cuenta de Instagram de Natti Natasha donde la cantante presentó el trailer oficial de su serie que llegará con el título “Everybody Loves Natti”.

La docuserie está estructurada por seis capítulos que serán transmitidos por Amazon Prime Video a partir del 19 de noviembre.

No obstante, Estados Unidos, Australia, Canadá, India, Irlanda, Nigeria, Nueva Zelanda, España, Singapur y Sudáfrica serán los primeros en disfrutar de este programa y es que posteriormente habrá un estreno mundial.

Natti NatashaNatti Natasha anuncia serie en Amazon (Cortesía Amazon Prime Video / Sally Montana/Amazon Prime Video)

¿De qué trata la serie de Natti Natasha?

Everybody Loves Natti dará un vistazo de la privada de la cantante. La serie de Natti Natasha contará cómo fue el proceso de “Nattividad” su actual álbum así como retirará cómo es su relación con Raphy Pina, su manager y padre de su hija.

Describirá los obstáculos a los que se enfrentó Natti Natasha en sus primeros años de carrera artística, las complicaciones que sufrió para convertirse en una superestrella de la música latina.

Y por supuesto hablará de lo difícil que le resultó embarazarse sobre todo porque perdió la esperanza luego de que un médico le aseguró que existían pocas posibilidades de tener un hijo propio.

Natti Natasha, Raphy PinaNatti Natasha junto a Raphy Pina (Cortesía Amazon Prime Video / Sally Montana/Amazon Prime Video)

Además de que la serie contará con participaciones especiales de Becky G, Daddy Yankee, Prince Royce y Yovanna Ventura, entre otros.

Natti Natasha da adelanto de su serie

Vía Instagram Natti Natasha da adelanto de su serie “Everybody Loves Natti” el cual comienza con una breve presentación de la cantante.

Así como muestra un poco de su relación con Raphy Pina para posteriormente hablar de lo difícil que fue sobresalir en la industria musical.

“No podía conseguir trabajo, no tenía nada, si yo hubiese dudado de mí no solo como mujer sino como ser humano no tendría nada”, se le escucha decir a la artista quién explica por qué realizó esta docuserie.

“Yo decidí que está etapa de mi vida no iba a ser privada porque hay muchas mujeres que necesitan escuchar este situación”, finaliza.