Entre dimes y diretes, Natanael Cano le recuerda en un mensajes a Ovi porque Christian Nodal lo vetó.

Una nueva guerra de declaraciones están protagonizando Natanael Cano y Ovi, por lo que al parecer los cantantes volvieron a caer en sus egos.

Luego de que sin motivo alguno, aparentemente; el cantante de corridos tumbados Natanael Cano hizo mención de Ovi en uno de sus tweet.

En referencia al problema legal que protagonizó hace apenas unos día y que llevó a la cárcel a Ovi por violencia doméstica.

Por lo que esto fue el motivo, según Natael Cano de que Christian Nodal borrara a Ovi de su canción “Malas decisiones”.

Ante esto en redes surgió un audio el cual podría comprobar que Christian Nodal se encontraba listo para lanzar “Malas decisiones” junto a Ovi.

Sin embargo ante la polémica de Ovi, el cantante del regional mexicano Christian Nodal decidió cambiar la participación del cubano con la de Ozuna.

Dicho todo esto causó que Ovi reacciona en redes sociales a la publicación de Natanael Cano.

Ante la polémica del ataque de Natanael Cano a Ovi, el reggaetonero cubano no tardó en responderle al cantante mexicano, diciéndole que por sus habladuría “por eso no pegas”.

En donde sin pensarlo Ovi le respondió con una historia en su Instagram a Natanel Cano, en donde le dijo que: “por eso no pegas”, en referencia a su nuevo sencillo junto a Noriel y Alemán.

Asimismo, esto no quedó aquí, luego de que Ovi publicará una serie de declaraciones, en donde recordó que no es la primera ocasión en la cual se enfrenta a Natanael Cano.

En donde Ovi cuestionó a Natanael Cano del por qué de sus ataque en contra de él y ante esto dijo que no caería en el juego.

“Vuelves a mencionarme y no sé por qué, yo ni siquiera pienso en ti, me vuelves a mencionar poniendo un screenshot de un video mío donde a mi casi me matan, sí, casi me matan, tú lo sabes, con eso no se juega ¿oíste?… pero yo no voy a caer en tu juego , no me voy a poner a tu altura”.

Ovi