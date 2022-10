A Apio Quijano le llovieron las críticas por asegurar que su excompañera María José no encaja en el concepto actual de Kabah, palabras que tarde, pero inevitablemente, llegaron a los oídos de la cantante.

La prensa fue la encargada de poner al día a María José, respecto a sus noticias, por lo que un poco sorprendida, la interprete de 46 años, le respondió a su excompañero.

“Todo lo que digan los Kabah es bien recibo, los amo con todo mi corazón, son mis hermanos”, dijo María José para posteriormente asegurar que efectivamente tanto ella como la agrupación tienen caminos diferentes.

Kabah (@kabah_oficial)

Sin embargo, reconoce que Kabah está haciendo un trabajo increíble. “Los 90′s pop tour son divertidísimos, yo los he gozado muchísimo cuando he ido a verlos”, subrayó antes de dejar claro que no hay nada que ellos pueden decir que la lastime.

“A menos que me digan en mi cara: ‘ya no te quiero, coártalas’, y no creo que eso suceda”, manifestó y enseguida soltó una carcajada.

María José / 'Apio' Quijano (@lajosa / @apioquijano)

¿María José regresaría a Kabah?

Por otro lado, aunque Apio Quijano, de 45 años de edad, dejó entrever que la agrupación popera no tiene planes de volver a cantar junto a María José, es ella quien revela si regresa o no a Kabah.

“Yo soy una artista solista. Ya estuve en Kabah. Los amo con toda mi alma, como personas, como grupo los respeto, porque vengo de ahí, es mi principio y mi historia y estoy orgullosa pero no”, dijo y explicó por qué.

De acuerdo con la cantante, volver a la agrupación sería renunciar a ser solista y de alguna forma retroceder.

Y sin más dejó claro que sí cantaría con ellos, como invitada, pero no permanentemente y que si aún no lo hace es porque sus agendas no han coincidido.

Cabe señalar que actualmente María José se encuentra de gira con Lupita D’Alessio, quien asegura es un ‘pan de Dios’, una mujer amorosa a quien admira y con quien le encantaría hacer un dueto musical.