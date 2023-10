Héctor Soberón está cansado de ser señalado como el responsable de haber filtrado el video sexual de Michelle Vieth, con quien estuvo casado por dos años.

Por lo que recientemente, Héctor Soberón -de 59 años de edad- pidió una disculpa pública a Michelle Vieth; sin embargo, negó ser el autor.

“Si la señora Michelle se siente agredida insultada u ofendida por algo que haya hecho o comentado, le pido mis disculpas” Héctor Soberón

Michelle Vieth se enoja cuando le preguntan por la disculpa de Héctor Soberón

La filtración del video íntimo causó un gran daño a Michelle Vieth, no solo en su imagen sino en su autoestima, por lo que la disculpa de Héctor Soberón no le significa nada.

Para Michelle Vieth, de 43 años de edad, el tema no está cerrado.

Héctor Soberón, actor. (Instagram / Héctor Soberón / Tomada de video)

Por lo que cuando le preguntaron qué piensa de la disculpa de Héctor Soberón, no pudo ocultar el enojo que le causó el simple cuestionamiento.

“Oye Michelle, después de 20 años te ofrece disculpas Héctor Soberón, ¿cómo las aceptas?”, dijo una reportera a la actriz.

Pero esta de inmediato puso cara y aseguró no saber de qué le estaba hablando.

“No sé de lo que me estás hablando corazón”, subrayó y acto seguido sacó a relucir sus proyectos profesionales, pero la reportera insistió.

La mujer quiso poner en contexto a la actriz, pero esta no la dejó: “La verdad, te voy a decir una cosa, no me interesa, el pasado pisado”.

La historia de Michelle Vieth y Héctor Soberón. (Agencia México)

Michelle Vieth pelea con reportera por culpa de Héctor Soberón

A la reportera no le gustó la respuesta de Michelle Vieth y enseguida aseguró haber estado presente en la disculpa de Héctor Soberón.

Así como le recordó a la actriz que el tema ella lo hizo público.

Por lo que sin más, Michelle Vieth le pidió respeto por la marca y el proyecto que en ese momento representab.

Y le advirtió que su tema con Héctor Soberón es legal.

“Que saques el tema se me hace de mal gusto corazón y acuérdate que hay un delito y que hay una línea muy delgada entre difundir un delito y ser parte del delito como medio de comunicación, sé responsable” Michelle Vieth a reportera

La tensión subió de nivel pues la reportera le pidió a la actriz calmarse y esta se molestó más.

“Tú no has estado en mis zapatos, tú puedes ser cómplice de revictimizar, ten cuidado con lo que preguntas y en la forma en que fórmulas tus preguntas, gracias a Dios que la ley ya me protege. Hay personas que se pasan de la raya y por llevarse la nota, ya no son profesionales” Michelle Vieth a reportera

Tras acusar a la reportera de querer revictimizar a Héctor Soberón, la actriz pidió a la prensa ser responsables.

Así como acercarse a sus abogados para hablar del tema ya que ellos son los profesionales.