Michelle Salas se luce en bikini de más de 3 mil pesos

El verano recién comienza y muchas celebridades han aprovechado la época más divertida del año para lucir sus bikinis. Tal es el caso de Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel.

Michelle Salas siempre roba la atención de las cámaras gracias a la belleza y la seguridad con la que siempre se desenvuelve.

Y esta vez no fue la excepción; pues Michelle Salas cautivó a todos sus fans con una reciente publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Como sabemos, Michelle Salas estudió diseño de moda en la ciudad de Nueva York , en Estados Unidos.

Por esta razón, Michelle Salas tiene “buen ojo” para detectar lo más prestigioso de la moda.

Es de ese modo que, la también influencer y modelo, siempre deja mostrar su buen gusto por medio de sus publicaciones de Instagram.

En esta ocasión, Michelle Salas lució su esbelta figura en una de sus publicaciones de Instagram, con un mini bikini de diseño original.

El sexy bikini que mostró la hija de Luis Miguel tiene un diseño de cuadros y es de color rosa con azul.

Además, Michelle acompañó su conjunto con un sombrero tipo panamá. Mientras que en su cabello optó por tener un estilo relajado, llevándolo suelto.

En el texto de la publicación la influencer dejó saber a su más de un millón de seguidores que se encontraba lista para ir a la playa.

Y dejó algunas instrucciones para que los usuarios pudieran adquirir el mismo modelo de bikini.

“En dirección hacia la plashaaa 🏝🍉😎🌞💦

New beach uniform thanks to @alo ‘s new swim 💦 (Go to my stories to shop the look 💘😉)”

Cuenta de Instagram @michellesalasb