En uno de sus videos más recientes, Mhoni Vidente pudo haber predicho la caída de un avión en China.

En su video en donde habría predicho para el 21 de marzo una pelea entre Dios y el Diablo , Mhoni Vidente asegura que visualizó la caída de un avión en China.

“Hay otra carta más que me está diciendo que se visualiza lo peor: la carta número 13 que es el cambio radical en cuestiones mentales y espirituales, me indica, me dice que se visualiza la caída de un avión; el atentado contra alguien de poder”

Mhoni Vidente