Memo Aponte -de 32 años de edad- preocupó a sus seguidores tras lanzar amenazas contra su vida tras acusar a su ex novia, Shadia Haddad, de manipuladora.

Tras 2 años de relación, Shadia Haddad -de 21 años de edad- reveló las causas de su ruptura con Memo Aponte.

El influencer fue señalado de infiel y de terminar la relación con Shadia Haddad para tener una ‘alocada’ fiesta de Halloween con otras mujeres.

Shadia Haddad asegura que otras mujeres se han puesto en contacto con ella para confirmar que estuvieron con Meme Aponte mientras seguían siendo novios.

Después de las declaraciones de Shadia Haddad, Memo Aponte hizo un en vivo llorando para hablar de su ruptura.

“Siempre intenté dar lo mejor de mí. Yo sé que no fui perfecto. Me da igual, no voy a pelear y no me voy a desgastar. Hay un grupo muy grande de gente que me odia y sin duda no voy a cambiar eso nunca”

Memo Aponte