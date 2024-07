A Memo Aponte no lo dejaron pasar disfrazado a ver Deadpool y Wolverine y en redes sociales felicitan al policía que le prohibió la entrada.

En redes sociales se difundió el video de un policía prohibiendo el paso a jóvenes disfrazados como Deadpool y Wolverine, revelándose después que se trataba de Memo Aponte.

Y es que aunque al principio se desconocía la identidad de los jóvenes que iban disfrazados como Deadpool, Wolverine y otros personajes de Marvel, ahora se dio a conocer que era Memo Aponte de 32 años con sus amigos.

Pero ¿por qué el policía le prohibió pasar a Memo Aponte disfrazado para ver Deadpool y Wolverine?

Esta sería la razón por la cuál le prohibieron la entrada a Memo Aponte al cine y aplaudieron al policía responsable

En redes sociales se hizo viral un video de un policía de la plaza comercial La Cúspide en Naucalpan, Estado de México ,quien no dejó pasar a unos jóvenes disfrazados.

Sin embargo, se reveló que los jóvenes eran Memo Aponte y sus amigos disfrazados, quienes aseguraban querían ir al cine a ver Deadpool y Wolverine.

No obstante, el guardia de seguridad no los dejó entrar ya que reveló que no era la primera vez que entraban disfrazados para grabar su contenido sin permiso.

Asimismo, el policía replicó que los actos que Memo Aponte y sus amigos realizaban dentro de la plaza molestaban a los demás clientes, hecho por el cual le negó la entrada.

Incluso hubo otros videos en donde revelaban que los amigos de Memo Aponte y el actor de doblaje, estaban grabando en el estacionamiento con varias armas de juguete.

Esto hizo que los usuarios le dieran la razón al policía e incluso que le aplaudieran por negarle la entrada a Memo Aponte.

Al chile que bueno que le nieguen la entrada al pedófilo asqueroso degenerado de Memo Aponte.

Usuarios de redes sociales piden que le suban el sueldo al policía que le negó la entrada a Memo Aponte a Deadpool y Wolverine

Luego de revelarse que Memo Aponte estaba detrás del joven disfrazado al que no dejaron ingresar a ver Deadpool y Wolverine, los usuarios en redes sociales han aplaudido al policía.

Pues de acuerdo con el policía, no era la primera vez que Memo Aponte y sus amigos iban a grabar contenido sin permiso del centro comercial.

Aunado a que el guardia de seguridad aseguró que en reiteradas ocasiones, los actos y comportamientos de Memo Aponte y sus amigos molestaban a los clientes.

Hecho por el cual negó la entrada a Memo Aponte y sus amigos, quienes según querían ver la película de Deadpool y Wolverine.

El video se hizo viral y tras revelarse que se trataba de Memo Aponte, los usuarios han pedido incluso que se le suba el sueldo al guardia.

Otros más aseguran que el policía salvó a muchos de ver otro video de Memo Aponte en su canal de YouTube.