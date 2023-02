¿Megan Fox está soltera? La actriz de 36 años de edad, ha despertado los rumores de rompimiento con Machine Gun Kelly, pues parece ser que ha eliminado su perfil de Instagram.

Anteriormente Megan Fox había eliminado sus fotos con Machine Gun Kelly de 32 años de su Instagram, pero ahora todo indica que la actriz eliminó su Instagram definitivamente.

De hecho, antes de eliminar su Instagram, Megan Fox había publicado una foto en donde parecía estar quemando algunas cartas, lo cual incentivó los rumores sobre su rompimiento con Machine Gun Kelly.

En otra foto también Megan Fox colocó una frase de la canción de ‘Pray You Catch Me’ de Beyoncé en donde revela la infidelidad que vivió de Jay Z, en donde se puede ver a la también modelo con un vestido negro.

“You can taste the dishonesty it’s all over on your breath”

Canción de Beyoncé