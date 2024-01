Luego de que diversos medios de comunicación dieran por hecho que Mauricio Ochmann retomará su relación amorosa con Aislinn Derbez ahora que volvió a la soltería, el actor lo aclara.

Es mejor que Aislinn Derbez, de 37 años de edad, se entere por SDPnoticias: Mauricio Ochmann, de 46 años de edad, no tiene intenciones de retomar su relación sentimental.

El actor no visualiza un regreso, él prefiere mantener y fortalecer la relación que actualmente tienen, misma en la que existe cariño, respeto y comunicación.

Mauricio Ochmann (@mauochmann / Instagram)

Mauricio Ochmann descarta reconciliación con Aislinn Derbez

A su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Mauricio Ochmann no aguantó la risa cuando reporteros le preguntaron si habrá reconciliación con su exesposa Aislinn Derbez.

Por lo que sin más, Mauricio Ochmann dijo estar feliz con su situación actual así que no, no piensa volver con Aislinn Derbez ya que seguirán juntos, pero de otra forma pues los unió por siempre su hija Kailani, de 5 años de edad.

“No tiene por qué haber una reconciliación porque no hay nada qué reconciliar, estamos muy bien, estamos muy contentos, somos una familia muy bonita, muy unida y todo muy bien” Mauricio Ochmann frente a micrófonos de Venga La Alegría

Mauricio Ochmann sin intenciones de participar en el podcast de Aislinn Derbez

Por otro lado, Mauricio Ochmann también dejó claro que no tiene intenciones de que lo sigan relacionando con Aislinn Derbez en otro sentido que no sea por su hija o los negocios aún tienen.

Por ello no participará en el podcast “La magia del caos” de Aislinn Derbez. “Pues no, no le veo mucho el caso”, subrayó Mauricio Ochmann a la par que negó tener miedo de lo que se pueda hablar como han afirmado muchas personas.

Todo lo contrario, el actor celebra que a su exesposa le vaya bien en su proyecto, el cual apoyó desde un inicio, pero nunca con la idea de ser parte de él.

“Yo la apoyo muchísimo con su podcast, de hecho, desde que era proyecto le dije que era un gran proyecto y que le iba a ir muy bien, y siempre la apoyaré” Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez (@mauochmann)

Mauricio Ochmann se muda a España

Finalmente, Mauricio Ochmann reveló que por cuestiones de trabajo cambiará de residencia temporalmente. El actor vivirá en España por algunas meses.

La razón es que Mauricio Ochmann ya tiene pactados dos proyectos; sin embargo, no quiso decir si se trata de una película o una serie televisiva.