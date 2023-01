Mauricio Mancera lloró al compartir un inolvidable momento con Ricardo Peralta durante el viaje que están realizando por Noruega. ¿De qué se trató?

Mauricio Mancera y Ricardo Peralta se conocieron durante la más reciente temporada de MasterChef Celebrity, reality show en el que el comediante e influencer se coronó como campeón.

Durante el desarrollo del programa, Mauricio Mancera y Ricardo Peralta se volvieron tan cercanos que decidieron viajar juntos a Noruega para cumplir un sueño del exconductor de Hoy y Venga la Alegría: Ver las auroras boreales.

El sábado 7 de enero, Mauricio Mancera publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que aparece posando al aire libre, mientras se observan auroras boreales de fondo.

En el texto que acompañó su publicación, Mauricio Mancera contó que varias de las fotos fueron captadas por Ricardo Peralta, quien decidió acompañarlo a cumplir su sueño de ver las auroras boreales.

Mauricio Mancera señaló que la misión estuvo a punto de resultar fallida porque reservó una cabaña en un lugar muy aislado y al carecer de licencia de manejo, no podían rentar un auto para llegar a su destino.

Al final, dijo Mauricio Mancera, todo se resolvió de la mejor manera, pues no sólo llegaron a su cabaña sanos y salvos.

También, pudo difrutar junto a Ricardo Peralta de las auroras boreales el mismo día de su llegada y hasta tiempo tuvieron de hacer photo shooting, lo que según les dijeron, pocos consiguen porque el fenómeno apenas dura unos minutos.

Mauricio Mancera señaló que el espectáculo de las auroras boreales es tan hermoso e imponente que varias veces derramó lágrimas por haber cumplido su sueño.

“Pensé que esto iba a estar muy complicado, pero llegamos al lugar indicado, para desde nuestra cabaña poder observar, y disfrutar de esta pinchi joya de la naturaleza! Las estuvimos cazando horas hasta que de repente las vimos, muchos dicen que duran pocos minutos! Aquí duraron mucho! Hasta me pude cambiar de ropa porqué por la prisa de salir a verlas no me vestí pal clima y me andaba congelando! Lloré tres veces o más, y valió la pena TOOODOOOOOO!!!!”

Ricardo Peralta también usó su cuenta de Instagram para contar su versión sobre el viaje que hizo con Mauricio Manccera para ver las auroras boreales.

En una publicación que incluyó varias fotos, Ricardo Peralta contó cómo se puso de acuerdo con Mauricio Mancera para hacer ese viaje tan maravilloso y lo afortunados que fueron al poder veer el espectáculo natural el mismo día de su llegada a Noruega:

“HERMANAAAAAAAS!!! Ay no! Qué fantasía! Nunca pensé que podría ver una aurora boreal o como le decimos los Noruegos “Northern Lights”. Cuando el @maumancera me dijo quiero ver auroras yo pensé “ooora! ¿Pero eso no es en Alaska?” e inmediatamente le dije VAMAAAAAS! En su post pueden enterarse de la travesía que vivimos y el cómo creíamos que iba a estar dificilísimo!!! PERO UN MILAGRO ocurrió y vimos AURORAS!!!

Varias personas me han dicho que es una fortuna que en nuestro primer día lo hayamos logrado, porque hay personas que por más que las cazan NUNCA LAS ENCUENTRAN! Y WOW! Me siento la más frozen ❄️ AY NO KERMOSO TODO!”

Ricardo Peralta