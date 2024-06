Marimar Vega se encuentra muy molesta durante estas elecciones 2024 y es que no ha podido votar en Guadalajara, Jalisco pese a que se formó desde 7 de la mañana.

Al igual que varios famosos, Marimar Vega -de 40 años de edad- decidió compartir cómo le iba en estos comicios electorales.

Marimar Vega señaló que debido a que se encuentra trabajando en Guadalajara, Jalisco no pudo acudir a la casilla que le correspondía.

Pero la distancia no iba a impedir que ejerciera su derecho al voto este 2 de junio, sin embargo las cosas no están saliendo como esperaba.

Marimar Vega compartió que decidieron hacer una fila para priorizar a las personas para la tercera edad, sin importar que había gente esperando desde hace varias horas.

Estos comentarios hicieron que Marimar Vega recibiera varias críticas, sin embargo ya respondió a todos los haters dejando en claro cuál era su molestia.

Este 2 de junio el nombre de Marimar Vega se convirtió en tendencia luego de que a través de sus Instagram Stories compartió cómo había sido su travesía para poder votar.

Marimar Vega compartió que se encontraba desde las 7 de la mañana formada en una casilla para foráneos y es que se encontraba en Guadalajara, Jalisco.

En su publicación Marimar Vega compartió que había pocas boletas, pero invitaba a las personas a salir a votar y poder elegir el rumbo de México.

Sin embargo, las cosas se empezaron a complicar para Marimar Vega y es que compartió que ya era tarde y las casillas seguían sin abrir.

Marimar Vega destacó que había mucha gente esperando para poder votar e incluso poco a poco se fue generando un caos.

En su video, Marimar Vega compartió como algunas personas habían empezado a pelearse porque la gente se empezó a meter a la fila cuando había personas formadas desde las cuatro de la mañana.

Marimar Vega explicó que cuando ella llegó había como 600 personas, pero ya habían llegado como 3 mil personas.

Debido a que no había nadie, se empezó a descontrolar la situación y es que las personas dejaron de respetar la fila.

“Es un caos, la gente se está metiendo, metiendo, cuando hay gente que llevamos formada una hora y media, dos horas, y no hay nadie, no hay ningún funcionario”

Pero Marimar Vega se mostró muy molesta al hablar como de repente se había generado una fila de la tercera edad, quienes estaban pasando primero.

Marimar Vega señaló que esto va a provocar que las personas jóvenes que ya estaban formadas ya no alcancen a votar.

En su video, Marimar Vega puntualizó que si había personas de la tercera edad formadas, pero otras que acabaron de llegar pasaron a votar pese a que otros llevaban más tiempo esperando.

Los comentarios de Marimar Vega molestaron a sus seguidores por lo que la actriz empezó a recibir varias críticas.

Cansada de los comentarios en su contra, Marimar Vega decidió responderles a todos sus retractores.

Marimar Vega señaló que no se queja de que tenga que esperar su turno, sino que se haya creado una fila de la nada y que hayan dejado pasar a personas que iban llegando.

“A ver, para los que ataca, uno yo no me estoy quejando de estar formada, nos estamos quejando que de repente inventaron una fila de gente que no estaba formada y los dejaron pasar primero, argumentando que eran de la tercera edad y con acompañante, y eso no es justo”

En el video, Marimar Vega destacó que ella se encontraba en Jalisco por trabajo y no por vacaciones.

“También para los que atacan, no es mi culpa por no actualizar mi INE, mi INE está actualizada, pero estas casillas especiales es para gente que, como yo, por trabajo no podemos estar en nuestra ciudad, yo estoy trabajando, no estoy aquí porque me vine de vacaciones”

Marimar Vega