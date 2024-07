Mariana Echeverría, de 40 años de edad, no está bien. A unas semanas de confirmarse que ya no formará parte de Me Caigo de Risa, la conductora reconoce estar en una crisis.

Hace unas semanas en La Entrevista con Yordi Rosado, Mariana Echeverría confirmó con lágrimas en los ojos que “no está bien”, situación por la decidió dejar Me Caigo de Risa.

Dicha situación mental parece continuar, pues la tarde del 1 de julio Mariana Echeverría compartió una foto que ha preocupado a sus amigos y fans.

Mariana Echeverría muestra su lado más vulnerable ante nueva crisis mental

En la foto compartida en Instagram, Mariana Echeverría aparece sentada en el suelo, con los brazos cruzados sobre las rodillas y escondiendo el rostro entre sus extremidades.

En un largo texto, Mariana Echeverría compartió que se encuentra preparando su mudanza de la Ciudad de México a León, en Guanajuato, donde lamentó que “no conoce casi nada”.

La situación, lejos de emocionar a la actriz por el cambio de ambiente y las nuevas oportunidades que significa, la tiene muy estresada y temerosa.

Así lo confesó en el texto donde Mariana Echeverría reconoció que sigue arrastrando sentimientos que no ha sanado al 100 %.

Lo que le pesa aún más por la ausencia de su esposo, el futbolista Óscar Jiménez.

“Esta soy yo el día de hoy , sí se vale subir también estas fotos , sí se vale estar cansada y sentir que todo te rebasa , me fui el fin de semana por qué sabía que venían días difíciles ,de mucho cansancio y estrés mental , estoy lejos de Oscar y eso me quita algo de mi fuerza interior, he guardado sentimientos y situaciones que no he sanado al 100 % y eso hay que sacarlo , expresarlo y sobre todo dejarlo ir , de nada sirve tenerlo presente , estoy en una mudanza después de casi toda mi vida de vivir en la CDMX a León donde no conozco casi nada...” Mariana Echeverría

Mariana Echeverría envía mensaje a quienes pasan por momentos difíciles, como ella

Ante la crisis mental que enfrenta, Mariana Echeverría confió en que con el tiempo logrará adaptarse a su nuevo lugar de residencia.

La conductora expresó su empatía con las personas que como ella están pasando por momentos difíciles.

Asimismo, los animó a buscar ayuda si sienten que por sí mismos no pueden superar lo que están viviendo.

En especial, Mariana Echeverría dirigió su mensaje a las mamás y papás que por más esfuerzos que llegan a hacer, hay cosas que llegan a salirse de su control.

... “sé que me sabré adaptar, solo es cuestión de tiempo. Todos los cambios son buenos como les dije, pero al principio dan un poco de miedo. Se vale tomar 5 min y respirar, se vale aceptar ayuda, a veces creemos que podemos hacer todo y nooo llega un momento que la vida te dice espera, un día a la vez . Las mamás y papás me entenderán que a veces quieres tener todo controlado, la escuela, el trabajo, los hijos, la vida social y no se puede a veces se sale de nuestro control y noooo pasa nadaaaa. Mariana Echeverría

Los amigos y fans de Mariana Echeverría respondieron a su mensaje de inmediato, expresándole su cariño y deseos de que pronto supere esta difícil etapa.