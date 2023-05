María Levy no está detrás de la herencia de sus hermanos, hijos de Mariana Levy, asegura Ariel López Padilla.

Paula y José Emilio Fernández Levy, hijos menores de Mariana Levy, dieron una entrevista a la revista TV Notas, donde revelaron que aún no reciben la herencia de su mamá.

Incluso acusaron a su hermana mayor, María Levy, de obstruir los trámites para recibir la herencia y de haberse quedado con el seguro de vida de Mariana Levy.

María Levy -de 27 años de edad- no ha dado dado declaraciones sobre lo dicho por sus hermanos, pero su papá la defendió de estas acusaciones.

Luego de que los hermanos menores de María Levy, la acusaran de entorpecer los trámites para recibir su herencia, Ariel López Padilla defiende a su hija.

Durante un encuentro con medio, Ariel López Padilla expresó que espera que su hija, pueda recuperar su relación con sus hermanos menores.

Ariel López Padilla -de 60 años de edad- expresó su apoyo incondicional a María Levy.

“No, yo creo que la integridad y todo esto, lo ha demostrado María, desde hace mucho tiempo ha demostrado que es muy transparente en su relación con los medios y con la familia, siempre es muy equilibrada, siempre hay esa premura, de decir ‘ya dame lo que me debes’”

Manifestó que María Levy siempre ha demostrado tender una gran integridad y una relación transparente con su entorno.

El actor contó que existe un proceso legal para que María Levy y sus hermanos reciban la herencia de Mariana Levy.

“Hay un proceso legal, si es de la casa, hay que pagar muchos adeudos, eso es lo que sí sé, de la estructura de cómo lo estableció Mariana a la distribución no lo sé, a mi lo que me preocupa. Lo único, es que ellos estén en armonía, porque al final lo único que se tienen es ellos, siempre con los hermanos, siempre va a ver diferencias, y más las herencias”

Pero, Ariel López Padilla desconoce cómo está repartida esta herencia y no es de su interés saber.

Sólo espera que María Levy y sus hermanos puedan recuperar su relación.

María Levy no ha dado su versión de lo ocurrido con la herencia de Mariana Levy y las acusaciones de sus hermanos.

Pero, Ariel López Padilla expresó que María Levy es muy madura y sabe tomar “pausas” para no actuar impulsivamente.

“María conociéndola, toma sus pausas, para no pensar con el estómago, sino que levanten el teléfono, se escriban, y los temas en que ellos tengan que ponerse de acuerdo, lo jurídico, lo legal, que es su patrimonio, ellos lo tienen que arreglar entre ellos, no puedes atar cabos, ni decir cosas si no tienes toda la información, es muy importante para ellos”

Ariel López Padilla