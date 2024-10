Durante un encuentro con la prensa, María Antonieta de las Nieves reveló que ya afinó los detalles de su funeral.

Y a pesar de que María Antonieta de las Nieves no quiere que la entierren, sino hasta dentro de 20 años, aseguró que hasta el ataúd compró.

Sus preparativos para el día de su muerte, la intérprete de la Chilindrina en ‘El Chavo del 8′ explicó que los realizó pensando en este momento como una etapa más de la vida.

Por lo que además María Antonieta de las Nieves -de 74 años de edad- dijo querer irse como el personaje que interpretó durante más de 52 años.

En encuentro con la prensa, María Antonieta de las Nieves reveló que a pesar de que cuenta con un buen estado de salud, ya afinó los detalles de su funeral.

Y es que adelantándose 20 años a la fecha de su muerte, María Antonieta de las Nieves dijo hasta tener listo el ataúd en que quiere que la entierren.

“Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados”

Asimismo, la intérprete de la Chilindrina en ‘El Chavo del 8′ dijo tener funeraria, maquillista y hasta la ropa que utilizara.

Sin embargo, este último preparativo, la actriz dijo no saber si será posible, ya que sus hijos están en contra de que ‘haga el ridículo en su funeral’.

Pues María Antonieta de las Nieves dijo querer irse vestida como el personaje que interpretó durante más de 52 años, la Chilindrina.

“Yo si quiero que me disfracen de la Chilindrina, pero a ellos no se les da estas cosas tan simpáticas que a mí se me ocurren”

María Antonieta de las Nieves