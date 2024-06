¿Marco Antonio Regil quiere que le quiten a Natanael Cano el Premio Juventud 2023? El conductor busca un castigo para que el cantante aprenda a no hablar de cuerpos ajenos.

Natanael Cano -de 23 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de que en pleno concierto dejó ver su gordofobia.

Y es que, durante su concierto en Monclova, Coahuila, Natanael Cano quiso hacer un halago para todas las asistentes, pero terminó realizando un comentario gordofóbico.

Este momento no pasó desapercibido y de inmediato se viralizó en las redes sociales y Natanael Cano recibió varias críticas por no entender que no se opina sobre el cuerpo de otras personas.

A esta polémica se sumó Marco Antonio Regil -de 54 años de edad-, quien pidió un castigo a Natanael Cano hasta que se disculpe.

Marco Antonio Regil hizo un llamado a los organizadores de los Premios Juventud pues cree que le deberían de retirar el galardón a Natanael Cano.

Marco Antonio Regil quiere que a Natanael Cano se le quite el Premio Juventud 2023 si no se disculpa

A lo largo de su trayectoria dentro de los corridos tumbados, Natanael Cano ha protagonizado varias polémicas por sus diferentes declaraciones.

Pero en esta ocasión el nombre de Natanael Cano se convirtió en tendencia luego de que realizó un comentario gordofóbico en pleno concierto.

Natanael Cano (Instagram/@natanael_cano)

El comentario gordofóbico de Natanael Cano de inmediato se viralizó en las redes sociales y varias personas no dudaron de atacar al cantante.

Tal fue el caso de Marco Antonio Regil, quien pidió un castigo para Natanael Cano, pues considera que es la única manera para que entienda que no se habla de los cuerpos ajenos.

A través de TikTok se viralizó un video en donde Marco Antonio Regil se muestra muy molesto con Natanael Cano e incluso hace un importante pedido.

Y es que Marco Antonio Regil quiere que a Natanael Cano se le retire su Premio Juventud 2023 por el comentario gordofóbico que realizó.

Marco Antonio Regil pidió que se hable con Natanael Cano y se le retire su premio si no se disculpa por opinar de esa manera.

“A parte Natanael Cano fue ganador del Premio Juventud 2023, este premio que da Univisión Televisa. Pues yo le pido a Univisión Televisa, que le echen una llamadita y le digan ‘oye compadre, si no te desdices te vamos a quitar el premio o ya no te vamos a nominar’” Marco Antonio Regil

En el video, Marco Antonio Regil destacó que se deben tomar medidas para que Natanael Cano se de cuenta de su error.

“Hay que cerrar la puerta a esto. No es guerra contra Natanael, no queremos nada contra él, nada más queremos que se dé cuenta” Marco Antonio Regil

Marco Antonio Regil puntualizó que hay muchas mujeres con sobrepeso y eso no las define.

En su video Marco Antonio Regil destacó que era increíble como se había aprobado el comentario gordofóbico de Natanael Cano.

“Compadre, ve a terapia, habla con alguien. ¿No tienes gorditas en tu familia? Mi mamá era gorda, yo he sido gordo. La mitad de las mujeres en mi familia y que amo tienen sobrepeso ¿y eso qué? ¿qué tiene que ver? Igual que ni la piel te define, ni tu peso te define, es que es increíble la aprobación” Marco Antonio Regil

¿Qué dijo Natanael Cano que molestó a Marco Antonio Regil y por eso pidió que se le quitara el Premio Juventud 2023?

En pleno concierto, Natanael Cano dedicó una de las canciones a las mujeres, pero enfatizó que no era para todas.

Y es que Natanael Cano señaló que su sencillo “Entre las de 20″ era dedicado para las mujeres, pero no para las que tenían sobrepeso.

“Para todas las mujeres guapas, menos para las gordas”, señaló Natanael Cano durante su concierto.

El comentario gordofóbico de Natanael Cano de inmediato se viralizó en las redes sociales y muchas personas no dudaron en atacarlo.

Pero hubo algunos usuarios que salieron en defensa de Natanael Cano por su comentario gordofóbico.