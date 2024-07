¿Maluma -de 30 años de edad- se peleó con fans argentinos en la final de la Copa América 2024? El cantante acepta que la pasión por ver a Colombia le ganó.

El domingo de 14 de julio se llevó a cabo la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami en Estados Unidos.

Maluma fue uno de los famosos que acudió al estadio para apoyar a Colombia en este partido tan importante.

A lo largo del partido se le pudo ver a Maluma muy apasionado por las acciones de los equipos, sin embargo hubo un video que llamó mucho la atención.

Y es que Maluma presuntamente había tenido una acalorada discusión con fanáticos argentinos que se encontraban cerca de su palco.

En medio de todas las especulaciones, Maluma rompió el silencio y aclaró que fue lo que en realidad pasó en la final de la Copa América 2024.

Argentina se convirtió en el Bicampeón de la Copa América y se convirtió en el máximo ganador histórico del certamen.

Sin embargo, durante la final de la Copa América 2024 se vivieron momentos muy tensos, uno de ellos habría sido protagonizado por Maluma.

Y es que a través de las redes sociales se viralizó un video en el que se mostraba a Maluma presuntamente discutiendo acaloradamente con fans argentinos.

A dos días de la final de la Copa América 2024, Maluma decidió romper el silencio y habló sobre qué paso en el estadio y si es verdad que se peleó con fans de Argentina.

Maluma reveló que ya se encontraba en Europa, porque debía de cumplir con varios compromisos.

En su video, Maluma felicitó a Argentina por su triunfo en la Copa América 2024.

Sobre la supuesta pelea, Maluma señaló que eso era mentira y que no discutió con nadie.

“Vi por ahí unos rumores que decían que yo estaba alegando. Eso es mierda, no crean lo que ven ahí por redes sociales, no me estaba peleando con absolutamente nadie”

Maluma