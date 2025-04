Maite Perroni -de 42 años de edad- marca su debut en Hollywood con la película musical “No te olvides”.

Maite Perroni está lista para regresar a los sets de grabación luego de convertirse en mamá en 2023.

Así lo anunció Deadline, donde se indicó que Maite Perroni y Xóchitl Gómez compartirían pantalla por primera vez interpretando a madre e hija.

Maite Perroni debutará en Hollywood con una película musical

Maite Perroni regresa a la pantalla grande y debutará en Hollywood en una película musical “No te olvides”.

“Esto está pasando. Finalmente pude compartir este increíble proyecto con todos ustedes”, expresó Maite Perroni.

Maite Perroni recurrió a su cuenta de Instagram para anunciar su proyecto en Hollywood, expresando lo emocionada de esta nueva aventura.

Maite Perroni detalló que muy pronto empezará las grabaciones de la película musical “No te olvides”.

De acuerdo con Deadline, Maite Perroni compartirá créditos con Xóchitl Gómez, coprotagonista de Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Maite Perroni y Xóchitl Gómez unirán sus talentos para estelarizar un largometraje que está generando grandes expectativas entre sus seguidores.

Después de finalizar el exitoso Soy Rebelde Tour con RBD, Maite Perroni ha retomado su actividad profesional como actriz, mientras disfruta de su nueva faceta como mamá.

¿De qué trata la nueva película de Maite Perroni “No te olvides”?

La trama de la película “No te olvides” gira en torno a María (Xóchitl Gómez), una joven que aún no ha revelado su orientación sexual.

A pesar de la desaprobación de su madre, Celestina (Maite Perroni), una mujer completamente entregada al trabajo.

María decide cumplir la última voluntad de su abuela, volver al pequeño pueblo mexicano donde nació, antes de que el alzhéimer le borre los recuerdos por completo.

El guion, a cargo de Nerris Nevarez-Nassiri, presentará una narrativa centrada en tres generaciones de mujeres mexicoamericanas.

Quienes emprenden un viaje que les permitirá sanar heridas, descubrir el poder del humor y vivir un romance inesperado.

El filme con Maite Perroni, basado en un guion original, contará con la producción de Tony Estrada y Kristina Rivera.

La dirección estará a cargo de Kimberly McCullough, conocida por su trabajo en High School Musical: The Musical: The Series.