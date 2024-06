Lyn May amenazó a Pedro Prieto con dejar su podcast y todo por mencionar el nombre de Niurka al hablar sobre la nueva versión de Aventurera.

El nombre de Lyn May -de 71 años de edad- se viralizó en las redes sociales luego de que se difundió un video en donde mostraba su molestia al escuchar el nombre de Niurka.

Y es que su entrevista con Pedro Prieto iba muy bien, hasta que a él se le ocurrió mencionar el nombre de Niurka -de 56 años de edad- al hablar sobre el baile que debe de haber en la obra Aventurera.

De inmediato, Lyn May se molestó y amenazó con abandonar el podcast si le mencionaba el nombre de otras famosas.

¿Pero por qué Lyn May se molestó al escuchar el nombre de Niurka? La vedette aseguró que no se podía mencionar porque era “brujería”.

Lyn May cree que falta Carmen Salinas en Aventurera para escoger al talento porque Irina Baeva no sabe bailar

El pasado jueves 20 de junio, Irina Baeva -de 31 años de edad- debutó como Elena Tejero en la nueva versión de Aventurera.

Sin embargo, Irina Baeva recibió varias críticas y es que personas consideraron que no estuvo a la altura para interpretar un personaje tan emblemático en el teatro como lo es Elena Tejero.

Aventurera, con Irina Baeva (Agencia México)

Irina Baeva no fue la única que recibió críticas y es que varios famosos creen que la nueva versión de Aventurera de Juan Osorio dejó mucho que desear.

Tal fue el caso de Lyn May, quien fue la invitada en el episodio 31 del podcast VLA FDS que es conducido por Pedro Prieto.

Durante su conversación Lyn May fue cuestionada sobre la nueva versión de Aventurera y no dudo en señalar que a Irina Baeva le falta mucho en el baile.

Lyn May incluso recordó el gran trabajo que realizó Edith González, quien es considerada por muchas personas como la mejor Aventurera.

Incluso destacó que hace falta Carmen Salinas para que le ponga esa sal que necesita Aventurera.

“No sabe bailar tristemente. Hace falta Carmen Salinas, sin ella eso se ve sin sal, sin salsa y sin nada. No es que hable mal, yo no hablo mal de nadie, pero pienso que se necesita a una buena bailarina como Edith González” Lyn May

Lyn May (@lyn_may_ / Instagram)

Así explotó Lyn May al escuchar el nombre de Niurka

Fue en ese momento que Pedro Pietro recordó que no solo Edith González ha impactado como Aventurera y es que Niurka también es recordada por su baile.

Sin embargo, ese comentario desató la furia de Lyn May que demostró que no puede escuchar el nombre de Niurka.

Lyn May amenazó a Pedro Pietro con retirarse de lugar si volvía a mencionar el nombre de Niurka.

Incluso Lyn May destacó que no se podía decir ese nombre porque era “brujería” e incluso le cuestionó a Pedro Prieto sobre si era brujo también.

“Mijo, ¿quieres que te deje solo aquí? Porque es de mala suerte decir esas palabras, esos nombres... porque son brujerías” Lyn May

Lyn May continuó y señaló que no permitiría que su entrevista se hablará de alguien más que no fuera ella.

“A mí no me tienes que mencionar a nadie que no sea yo. Si la vuelves a mencionar me levanto, ¿eres brujo también?” Lyn May

Cabe recordar que en diversas ocasiones Lyn May y Niurka han dejado ver que no tienen una buena relación.