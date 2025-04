Luis Fernando Peña -de 42 años de edad- reveló que hasta su hija lo llama “Ulises” porque cree que ese es su verdadero nombre.

Sin duda, uno de los papeles más recordados de Luis Fernando Peña es el que hizo en la película ‘Amarte duele’.

Luis Fernando Peña compartió un video donde su hija lo llama “Ulises” y él explica por qué la pequeña cree que se llama así.

En entrevista con De Primera Mano, Luis Fernando Peña contó que hay personas en la calle que constantemente lo llaman “Ulises”.

La hija menor del actor, Aitana, ha escuchado tantas veces este nombre, que ya no duda en llamar así a su papá.

Asimismo, Luis Fernando Peña mencionó que hay personas que han ido a su casa a gritarle “Ulises”, lo que confunde a su hija.

La hija del actor escucha tanto que le gritan así a su papá, que ella también suele bromear con este nombre.

“Entre este tipo de cosas que han sucedido, me dice: ‘aquí no vive Ulises papá, a quién le gritan’ le hemos ido explicando y de pronto la morrilla ya también me grita Ulises”

Luis Fernando Peña