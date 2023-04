Luis de Alba alarmó a sus seguidores, pues sufrió un accidente en su casa y este es su delicado estado de salud.

Desde hace varios años, Luis de Alba se ha enfrentado a complicaciones de salud y accidentes.

El comediante de 78 años de edad, Luis de Alba, se enfrentó al cáncer de hígado y en 2021 sufrió una caída durante una entrevista, y se fracturó el fémur.

Ahora, Luis de Alba apareció en un video con el ojo inflamado y una lesión en la pierna derecha; explicó que le sucedió.

Luis de Alba contó en su video que se estaba levantando de la cama y no prendió la luz, por lo que se tropezó y se lastimó el ojo con la esquina de su buró.

Luis de Alba sufrió este percance en la mañana del miércoles 19 de abril.

“Hoy en la mañana no prendí la luz, me resbalé y no había luz, no supe ni dónde caí, pero fui a caer al buró y la esquina del buró. Me salió sangre y no sabía ni dónde andaba. Me quería parar y ‘bolas’, la otra pierna, la que tengo jodida”

