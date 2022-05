Livia Brito prometió una entrevista a un reportero, pero no todo es como se ha contado, esta es su versión de los hechos de la supuesta agresión.

La actriz Livia Brito, de 35 años de edad, está en medio de la controversia por agredir a Roberto Hernández Gallardo, reportero de TV Azteca para ‘Ventaneando’, quien la acusa de haberlo agredido el 14 de mayo de 2022.

Livia Brito prometió entrevista a reportero antes de agredirlo (Especial)

Tras ser acusada de agredir a reportero, Livia Brito ha salido a dar su versión de los hechos

Livia Brito da su versión de los hechos y asegura que prometió entrevista a reportero que supuestamente agredió.

A través de sus redes sociales, Livia Brito salió a dar su versión de los hechos, tras nuevo señalamiento de un reportero que ha asegurado que fue agredido por la actriz.

“Mis bebés les dejo por aquí lo sucedido el viernes durante las grabaciones de los promos de Mujer De Nadie” Livia Brito

A lo que Livia Brito contó cómo es que sucedió este hecho y donde se desmarcó de haber agredido al reportero de TV Azteca.

“Les platico lo que me pasó el día viernes, yo estaba grabando los promocionales de Mujer De Nadie, tenía muy poco tiempo porque me dieron desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana del otro día, por lo que estaba muy presionada”. Livia Brito

Según palabras de Livia Brito, pese a que tenía muy poco tiempo, le prometió al reportero una entrevista, pero él la acosó pese a su compromiso.

“Salí y había un reportero que me estaba pidiendo entrevista, le dice si, nada más dame chance voy a checar algo y ahorita regreso, me fui y me empezó a perseguir, pidiéndome la entrevista, le dijo oye dame chance, por fa te estoy diciendo que ahorita te la doy”. Livia Brito

Incluso Livia Brito aseguró que esto debería estar grabado por el propio reportero, ya que en todo momento Roberto Hernández Gallardo tuvo su celular en mano.

“Le dije porfa ya no me persigas más, porque me incomoda que me estés persiguiendo, ahorita que regrese y si tengo tiempo te doy la entrevista” Livia Brito

A lo que Livia Brito fue a atender sus asuntos profesionales, pero cuando regresó su tiempo se vio muy complicado ya que la estaban presionando por lo que dijo que ya no podía dar entrevistas.

Pese a la solicitud de la actriz, Livia Brito aseguró que el reportero de TV Azteca la siguió acosando y grabándola.

“Lo que hizo fue acostar su celular, pero me siguió grabando sin mi consentimiento, porque ya se le había dicho que le pusiera pausa y que no me siguiera grabando”. Livia Brito

Situación que provocó que Livia Brito tratara de pausar el video del reportero, más no quitarle su celular como se dijo.

“Lo que hice fue tratar de ponerle pausa a sus celular, y ya, eso fue lo que pasó”. Livia Brito

Sin más, así fue como Livia Brito dio su versión de los hechos ante esta nueva acusación de agresión a reporteros.

Mis bebés les dejo por aquí lo sucedido el viernes durante las grabaciones de los Promos de Mujer De Nadie.



Los amo #bebesdeluz pic.twitter.com/GmVIpGq7Nd — Livia Brito Pestana (@liviabritoof) May 15, 2022

Livia Brito ya solo concederá entrevistas previamente pactadas

Ante el chiste de ser acusada nuevamente por agredir a reportera, Livia Brito solo concederá entrevista previamente pactadas y mientras no esté trabajando.

“Chicos, con mucho gusto les regalo las entrevistas pero cuando tenga tiempo y cuando esté bien y sea una entrevista que ya esté previamente pactada”. Livia Brito

Asimismo, Livia Brito dijo que esta decisión es debido a que la prensa presiona mucho a los artistas, y por lo que ahora así se manejara.