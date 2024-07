Lis Vega está tan emocionada por su participación en Perfume de Gardenia, que lloró por lo que la obra significa en su carrera.

Perfume de Gardenia llegó para ser la competencia de Aventurera y el 13 de julio será su primera función.

Hace unos días se viralizó un video de Lis Vega -de 46 años de edad- durante los ensayos de Perfumes de Gardenias y los halagos no pararon.

Las comparaciones entre Lis Vega e Irina Baeva -de 31 años de edad- fueron inevitables, pero la bailarina pidió respeto para su compañera.

Durante un encuentro con los medios, Lis Vega expresó su felicidad por formar parte de Perfume de Gardenia al punto que lloró de emoción.

“Me he tenido que ganar un lugar que me costó muchísimo trabajo (…) Para mi es muy desgastante que me adjudiquen cosas que no hago”

Lis Vega