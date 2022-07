Susana Dosamantes fue una de las actrices más bellas del cine y televisión mexicana, además, sus compañeros la han descrito como una mujer cálida y extraordinaria. Así fue el caso de Leticia Calderón, quien recordó que la actriz la defendió del Bullying.

El pasado sábado 2 de julio, falleció la Susana Dosamantes en un hospital de Miami, tras padecer cáncer de páncreas.

La actriz reveló que padecía esta enfermedad en abril de 2022, pero la actriz se habría enterado del diagnóstico desde febrero.

Paulina y Enrique Rubio dieron a conocer la noticia en sus redes sociales y despidieron a su mamá con un conmovedor mensaje.

Trabajó en alrededor de 70 películas y 20 telenovelas durante casi 50 años de carrera, también compartió escena con estrellas de Hollywood como John Wayne.

Susana Dosamantes (Cuartoscuro)

Leticia Calderon recordó cuando Susana Dosamantes la defendió del bullying

Compañeros de Susana Dosamantes lamentaron su muerte y han revelado algunas anécdotas que muestran el gran corazón que tenía la actriz.

Leticia Calderón fue entrevistada en el programa ‘De Primera Mano’ y recordó cómo fue trabajar a lado de Susana Dosamantes en la telenovela ‘Amalia Batista’.

La actriz narró que Susana Dosamantes fue su primer mamá en las telenovelas y así la vio desde ese momento.

Mencionó que la muerte de la actriz le afectó mucho, pues le tenía un gran cariño y la recordaba con amor.

“De verdad se portó como una mamá, me cuidó, me protegió, me defendió, me arropó y por esas razones le tengo un cariño muy especial” contó Leticia Calderón sobre la finada actriz.

Susana Dosamantes (Instagram/paulina)

También recordó con cariño a Paulina Rubio, quien narra que se ponía celosa porque Leticia Calderón llamaba mamá a Susana Dosamantes.

Leticia Calderón tenía 14 años cuando actuó en la telenovela ‘Amalia Batista’, por lo que no tenía experiencia y algunas personas le hacían bullying.

“Muy enojada defendiéndome de unas personas que me estaban haciendo bromas pesadas, bulleandome (...) estaba muy chica, no conocía el ambiente. Me defendió como si en verdad fuera su hija” Leticia Calderón

Cuenta que Susana Dosmantes no solo reprendió a las personas que se burlaban de ella, también la llevó a su camerino para que no estuviera en el mismo lugar de los bullys.

“Se vuelven a meter con ella y se las van a ver conmigo” amenazó Susana Dosamantes para que no volvieran a molestar a Leticia Calderón.

Finalizó diciendo que Susana Dosamantes era como parte de su familia y lamentó profundamente su muerte.