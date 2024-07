¿Por qué Laura G se va de México? A través de sus redes sociales la conductora compartió que ya tiene todo listo para dejar el país.

A un año de su salida de Venga la Alegría, Laura G -de 39 años de edad- sorprendió a sus seguidores al revelar que dejaría su hogar en la Ciudad de México.

Pese a que surgieron chismes que pronto podría tener otro programa en TV Azteca, Laura G se alejó de la televisión y solo mantenía su trabajo en la radio.

Sin embargo, Laura G compartió con sus seguidores que ya tenía todo listo para irse de México, pero ¿será que ya tiene un nuevo trabajo?

En medio de todas las especulaciones, Laura G compartió con todos sus seguidores las razones sobre su radical decisión.

Laura G sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejaría México y ya se encontraba preparando todo para su mudanza.

A través de sus Instagram Stories, Laura G compartió que se trataba de un momento complicado, ya que dejaría el hogar en el que ha pasado grandes momentos con su familia.

Laura G publicó un video que muestra parte del proceso de su mudanza, en donde mostró lo difícil que fue dejar su hogar para empezar una nueva etapa de su vida.

En su mensaje, Laura G compartió que tienen mucha nostalgia de dejar su casa, pero saben que llegará otra familia que vivirá grandes aventuras como ellos lo hicieron.

“Así cerramos esta linda etapa. No saben la nostalgia porque esta casa la hizo Naza son sus manitas y ahora recibirá a otra familia que la llene de mucho amor”

Laura G confesó que la razón por la que deja México es porque su esposo Naza tiene otro trabajo.

En ese sentido, Laura G confesó que apoyaría a su esposo en esta nueva etapa que comienza.

“Así comenzamos, así nos vamos. Los que no sabían nos mudamos de país ¿Por qué? Por trabajo de Naza y pues cuando dijimos de estar juntos era en las buenas, en las malas y en los retos”

En su publicación, Laura G confesó que no ha sido un proceso fácil, pues sus hijos han pasado este momento con varias emociones.

Por su parte, Laura G señaló que ella también ha pasado por varias etapas, pero se encuentra convencida de que lo mejor está a punto de llegar.

“Lisa está triste porque ya no estará con sus amig@s, Lucio está feliz porque andará en bici todos los días y yo … yo ya viví todos los sentimientos, convencida de que lo mejor estará por venir, porque para mí la familia es lo más importante”

Aunque no reveló su destino, Laura G confesó que estará muy cerca por lo que no dejará su trabajo en la radio en MVS.

“¿Nervios?, ¡Uff! ¿Incertidumbre? ¡Uff! Pero aquí es donde decimos … ¡Juntos podemos con todo! No me voy lejos, de hecho muy cerca. No dejo radio al contrario … continuamos y estaré en cada momento importante”

Laura G