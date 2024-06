A través de su cuenta de Instagram, Laura G -38 años de edad- reveló que fue operada de emergencia después de ir al médico, preocupando a sus fans.

La ex conductora de Venga La Alegría preocupó a todos sus seguidores y fans al revelar que tras una visita al médico, tuvo que ser operada de emergencia.

Pero ¿qué fue lo que le pasó a Laura G? Ella reveló que fue lo que ocurrió en su visita médica y el porqué terminó siendo operada de emergencia.

Laura G, ex conductora de Venga La Alegría es operada de emergencia (@lauragii / Instagram)

Desde la cama de un hospital, Laura G reveló que su visita rutinaria al médico se convirtió en una operación de emergencia.

Pues la ex conductora de Venga La Alegría reveló en su cuenta de Instagram contó que estaba de visita son su ginecólogo al pensar que podía estar embarazada.

Sin embargo y para sorpresa de Laura G, su médico le informó que no se trataba de un embarazo, sino de un quiste que había crecido.

Por lo que tras ir a una visita médica, a Laura G no se le permitió salir sin antes intervenirle quirúrgicamente de emergencia; esto pese a que su esposo estaba en Cancún y debido al huracán no pudo acompañarla.

“Era un quiste gigante que había crecido muy, muy grande, y me dijo que no me podía dejar salir. Terminaron siendo dos quistes, uno a punto de reventar, y ya estoy bien. Hay que ir al ginecólogo a checarse más seguido”.

Laura G